Bülent Ersoy, Nur Yerlitaş için hüzünlü bir veda mesajı yayınladı: Niye acele ettin bu kadar, sırada ben vardım
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Bülent Ersoy, Nur Yerlitaş için hüzünlü bir veda mesajı yayınladı: Niye acele ettin bu kadar, sırada ben vardım

Bülent Ersoy, evinde sabah saatlerinde iki kez kalbi duran ve 64 yaşında hayata veda eden Nur Yerlitaş için hüzünlü bir veda mesajı yayınladı. Bülent Ersoy mesajında, "Niye acele ettin bu kadar daha sırada ben vardım be arkadaşım. Şimdi gözlerimde sicim gibi damla damla akan göz yaşlarımla uğurluyorum seni" dedi.

27.04.2020 21:13 | Son Güncelleme: 27.04.2020 21:25

Yer aldığı televizyon programıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve geçtiğimiz sene beyin ameliyatı olan Nur Yerlitaş, hayata gözlerini yumdu. 64 yaşında hayatını kaybeden Nur Yerlitaş için yakın dostu Bülent Ersoy, hüzünlü bir veda mesajı yayınladı.

"NİYE ACELE ETTİN BU KADAR, SIRADA BEN VARDIM"

Bülent Ersoy, yakın arkadaşı Nur Yerlitaş için şu mesajı yazdı:

"Önce dostum, sonra modacım, canım Nur'um... Niye acele ettin bu kadar daha sırada ben vardım be arkadaşım... San'atında ordinaryus profesör seviyesindeki bilgi birikimin ile mücehhez show dünyasının yaratıcı bir markasıydın sen... Veee.. ben 35 senedir seninle hep iftihar ettim ustalığından ötürü seninle Nur'um... Şimdi gözlerimde sicim gibi damla damla akan göz yaşlarımla bir hicaz şarkıyla uğurluyorum seni arkadaşım... "Kapıldım gidiyorum bahtımın rüzgârına, ey ufuklar diyorum yolculuk var yarına" ruhun şâd, mekânın cennet olsun. Nurlar içerisinde uyu yerinde inşallah güzel gözlüm... Oya'ya (Aydoğan) da selâmımı söyle yakında görüşmek üzere bir taneciğim."

Bülent Ersoy, Nur Yerlitaş için hüzünlü bir veda mesajı yayınladı: Niye acele ettin bu kadar, sırada ben vardım

BEYİN KANSERİ TEDAVİSİ GÖRÜYORDU

Nur Yerlitaş'a geçtiğimiz yıl beyin kanseri teşhisi konmuş, ünlü modacı 6 Ağustos 2018'de ameliyat masasına yatmıştı. Kemoterapi tedavisi gören Yerlitaş, sağlık durumu için "İlk ameliyatı olduğumda sağ tarafta da bir kitle vardı. İlk başta gerek görmemişti doktorum. Kontrole gittim 6 ay sonra doktor baktı 'hemen ameliyat' dedi ve ameliyat oldum. Şimdi yeniden tedavi sürecine başladık. Çok yorgun bir hayatım oldu. İyi günlerim, kötü günlerim oldu. Baş ağrılarım vardı. Televizyon programı bitti doktora gittim teşhisi koydular. Biraz düzeleyim inşallah televizyonlara çıkacağım" demişti.

Bülent Ersoy, Nur Yerlitaş için hüzünlü bir veda mesajı yayınladı: Niye acele ettin bu kadar, sırada ben vardım

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