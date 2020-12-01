Bülent Ersoy, kürklerini kabul etmeyen ÇYDD'yi vasiyetinden çıkardı

Ünlü şarkıcı Bülent Ersoy, binlerce lira para ödediği kürklerini öldükten sonra Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bağışlayacağını söyledi. Ancak dernek Ersoy'un vasiyetini kabul etmedi. Diva da bunun üzerine derneği vasiyetinden çıkardı.

Geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'ndaki bir kürk mağazasından alışveriş yapan Bülent Ersoy, "Kürklerimin hepsini Türkan Saylan Hanım'ın derneğine vereceğim. Bir gece düzenleteceğim, ben de gideceğim oraya. Açık artırmayla satsınlar. Epeyce yüklü bir miktar toplanır" dedi.

ÇYDD, DİVA'NIN KÜRKLERİNİ REDDETTİ

Ancak dernek konu hakkında açıklama yaparak "Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Atatürk ilke ve devrimleri ışığında çağdaş eğitim yoluyla çağdaş toplumlar seviyesine ulaşmayı hedefleyen öncü ve örnek bir sivil toplum örgütüdür. ÇYDD, tüzüğü gereği doğa, çevre ve canlı haklarına saygılı olmayı ilke edinmiştir, efsane Genel Başkanımız Prof. Dr. Türkan Saylan'ın "Hayvanlar ve Çocuklar" adlı kitabı ile can dostları olan köpeği ve kedilerine duyduğu sevgi derneğimizin hayvan haklarına verdiği önemin önemli sembollerindendir. Bu nedenlerle, basına yansıdığı üzere, derneğimize hayvanların yaşam hakları ihlal edilerek ekonomik değere dönüştürülmesiyle elde edilen ayni ürünler ve bunların bedelleri üzerinden yapılacak bir bağışı tüzük çalışma ilkelerimiz ve kurumsal değerlerimiz adına kabul etmemiz söz konusu değildir" açıklamasını yaptı.

"BU HEDİYEYİ YÜREĞİMDEN GELDİĞİ İÇİN VERECEKTİM"

Bunun üzerine Sabah Günaydın'a açıklama yapan Ersoy şunları söyledi: "Öncelikle söylemek isterim ki; her kesimin görüş ve ilkelerine saygı duyuyorum. Yalnız ben bu hediyemi, bu tarz spekülasyonlar oluşmadan önce yüreğimdeki samimi duygularımla kıymetli basın müntesibi muhterem arkadaşlarımla yapmış olduğum bir röportajım esnasında beyan etmiştim. Bu röportajın ardından muhterem dinleyicilerimden gelen bazı olumsuz yorumlar üzerine kendimi aklamak ve paklamak adına kimseyi ya da kurum ve kuruluşları kullanmak değildi niyetim."

"DERNEĞE BAĞIŞLARIMI İPTAL ETTİM"

"Tam tersine bazı kesimler tarafından gelen negatif yorumlara dahi saygımdan dolayı sessiz kalıp cevap hakkımı bile kullanmamıştım. İşin en önemli tarafı ise geçtiğimiz yıllarda avukatlarım ile kaleme aldırmış olduğum naçizane hatırı sayılır taşınır ve taşınmaz mal varlığımın bir kısmını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bağışlamıştım. Ta ki ÇYDD tarafından bugün yapılan kamuoyuna duyuru açıklamaları üzerine ben de değerli avukatlarıma vermiş olduğum talimatlar doğrultusunda vasiyetnamemin yeniden düzenlenip üçüncü maddesinde yer alan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne yapmış olduğum bağışlarımın iptalini gerçekleştirdim."

"OSMANLI PADİŞAHLARI DA KÜRK KULLANIYORDU"

Sözlerine devam eden Bülent Ersoy, "Son olarak şunu ifade etmek isterim ki; kuruluş amacınız ve adından, ilkelerinden esinlendiğinizi belirttiğiniz dünya lideri, çağdaşlığın en yüce temsilcisi, başkomutan büyük Atatürk'ün ve dünya tarihine geçmiş şanlı Osmanlı padişahlarımızın aynı şekilde kürk kullandıklarını da sizlere hatırlatırım" şeklinde konuştu.