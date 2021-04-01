Bülent Aydemir kimdir? Bülent Aydemir kaç yaşında, nereli?
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Bülent Aydemir kimdir? Bülent Aydemir kaç yaşında, nereli?

Haberler.com / Dilek Ulusan - Haberler | Gündem
Bülent Aydemir kimdir? Bülent Aydemir kaç yaşında, nereli?

Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir bazı sözleri dikkat çekmiş ve araştırılmaya başlandı. Peki, Bülent Aydemir kimdir? Bülent Aydemir kaç yaşında, nereli?

Son olarakPara Gündem programında seyircilerin karşısına çıkan Bülent Aydemir kimdir? Bülent Aydemir kaç yaşında, nereli?

BÜLENT AYDEMİR KİMDİR?

Bülent Aydemir, 1976 Diyarbakır doğumludur. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümü mezunu Aydemir, iş hayatına ilk olarak İhlas Haber Ajansı ile başladı. .5 yıl Habertürk gazetesi Ankara Haber Müdürü olarak çalıştıktan sonra Habertürk gazetesinin Ankara Temsilciliğine atandı.

Dilek Ulusan
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 10:13:43. #1.14#
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