Bülent Arınç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ekonomi eleştirisi: Muhatabı artık Sayın Cumhurbaşkanı

AK Partinin kurucuları arasında yer alan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski yol arkadaşı olan Bülent Arınç, 140journos kanalının yayınlanan son videosuna konuk olarak ülkenin ekonomik durumuna ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

EVİNDE ASILI OLAN ERDOĞAN'LA FOTOĞRAFINI YORUMLADI

Evinin duvarında asılı Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte çekilmiş fotoğrafı sorulan Bülent Arınç, o kareyi ve geçmişteki ilişkilerini şu sözlerle yorumladı:

"Bu fotoğraf Bakanlar Kurulu'ndan. Ben başbakan yardımcısıyım, Tayyip Bey ise başbakan. Yani hoşuma giden bir fotoğraf. Şimdi siz güzel sordunuz aslında, 'Bu kadar olan bitenden sonra bu fotoğrafın burada ne işi var?' diyorlar. Ben de 'güzel günlerin hatırası' diyorum. Çünkü hala birbirimize karşı bir sevginin bir saygının olduğuna inanıyorum. Zaman zaman sert konuşmalar yapılsa da hatta beni rencide edecek düzeyde olsa da bizim hukukumuz çok eski"

"MUHATABI SAYIN CUMHURBAŞKANI"

Mevcut ekonomik konular hakkında da konuşan Arınç, "Geldiğimiz noktada yaptıklarımızla bugün yaptıklarımız arasında yani çukurla tepe arasında bir farkı gösterebiliriz" şunları söyledi:

"Bunların muhatabı artık bugünkü sistemde istesek de istemesek de Sayın Cumhurbaşkanı. Tek kişilik bir hükümetten bahsediyoruz. Ona da yazık, üzülüyorum. Mükemmel bir insan, bulunmaz bir insan. En azından çok güzel işler yaptı.

"KEŞKE KENDİSİ BU KADAR YIPRANMASA"

Bu güzel işler hatırına keşke kendisi bu kadar yıpranmasa. Sen konuşurken yüzün gülerdi, biz o gülen yüze hasretiz. Hiddet yok, kime hiddet göstereceğiz biz?"

Emre İliksiz Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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