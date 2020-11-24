Bülent Arınç'ın oğlundan babasının istifasıyla ilgili dikkat çeken sözler: Bu denizde bir tek gemi ve tek bir reis var

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyeliğinden istifa etmesinin ardından oğlu AK Parti Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç, "Aynı denize dökülen farklı ırmaklarız. Ama sefere çıktığımız ilk gün de dediğimiz gibi; Bu denizde tek bir gemi, tek bir rota ve tek bir reis var" dedi.

Bülent Arınç, katıldığı bir televizyon programında Osman Kavala ve HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tahliye edilmesi gerektiği yönündeki açıklamasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan isim vermeden sert tepki gösterdi. Arınç ise bugün YİK üyeliğinden istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. "BU DENİZDE TEK BİR REİS VAR" Bülent Arınç'ın oğlu AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç, babasının istifasının ardından sosyal medya hesabından, "Aynı denize dökülen farklı ırmaklarız. Ama sefere çıktığımız ilk gün de dediğimiz gibi; "Bu denizde tek bir gemi, tek bir rota ve tek bir Reis var" dedi.