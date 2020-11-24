Bülent Arınç'ın istifasına AK Parti ve MHP'den ilk tepki: En büyük hizmetin "istifa" haline gelmesi çok büyük acı
Bülent Arınç'ın, Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi görevinden istifa etmesine AK Parti ve MHP'den ilk tepki geldi. AK Partili Bülent Turan, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "En büyük hizmetin istifa haline gelmesi çok büyük acı" ifadesini kullanırken, MHP'den ise "Artık takke düştü kel göründü. Şimdi vekaletname alma zamanı" açıklaması geldi.
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi olan Bülent Arınç'ın Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'ın tahliyesini istemesi kriz çıkarmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Arınç sosyal medyadan yaptığı açıklama ile görevinden istifa ettiğini duyurdu. İletişim Başkanlığı da istifanın Erdoğan tarafından kabul edildiğini bildirdi.
SİYASİLERDEN İLK TEPKİLER GELMEYE BAŞLADI
Bülent Arınç'ın istifası sonrası siyasilerden de ilk tepkiler gelmeye başladı. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Siyasi görevlerimizi bir gün devredeceğiz. Geride bırakacağımız hoş bir sada en büyük hayalimiz. Yaptığımız hizmetler kadar, davaya zarar veren, milletin vicdanını yaralayan, değerlerimize aykırı söylemler de akıllarda kalacak. 'En büyük hizmetin istifa' haline gelmesi çok acı!" ifadelerini kullandı.
"TAKKE DÜŞTÜ KEL GÖRÜNDÜ"
MHP'den ise ilk tepki MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Feti Yıldız'dan geldi.
Görevinden istifa eden Bülent Arınç için MHP'li Yıldız sosyal medya hesabı Twitter üzerinden şu mesajı paylaştı:
"BülentArınç YİK üyeliğinden ayrılmış yani istifasını vermiş. TV'de yaptığı açıklamadan sonra sütre gerisinden çık, cüppeni giy, yerini al hayranlık duyduğun bu kişileri savun demiştim. Artık takke düştü kel göründü. Şimdi vekaletname alma zamanı. İzliyoruz."
NE OLMUŞTU?
Osman Kavala hakkında tartışma yaratan açıklamalarda bulunan Arınç, "Ben iddianameyi okudum. Hala tutuklu kalmasına hayret ediyorum. Tahliye edilmesi lazım. Bu iddianameleri okuduğumda çocuk bile yazmaz bunu dedim, cübbeyi bile giyesim gelmişti. Çıkması lazım" ifadelerini kullanmıştı.
Arınç, Demirtaş içinse şu sözleri söylemişti:
"Demirtaş 3-4 yıldır tutuklu. Tutukluluk cezaya dönüşmemeli. Demirtaş ile bizim 1-2 görüşmemiz oldu. Cezaevlerinde isyanlar, açlık grevleri olmuştu. Selahattin Demirtaş'ı tanımak veya onu yargılamak için onun yazdığı 'Devran' isminde kitap var. Ne olur onu alıp okuyun. Ben korona süreci içinde bunu okudum. Belki Selahattin Demirtaş hakkındaki kanaatinizi değiştirmeyeceksiniz ama ve Kürtler ve Kürtlerin yaşadığı travmalar üzerinde kafanızda çok şeyler değişecek. Demirtaş'ın da tahliyesi olabilir."
Arınç'ın Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'ı kastederek 'tutuksuz yargılanma' vurgusu yaptığı konuşmasına yanıt veren Erdoğan, "Son günlerde bizimle asla ilgisi olmayan, kimi bireysel açıklamalar ile reform gündemimize yaptığımız vurgular bahane edilerek yeni bir fitne ateşi yakılmaya çalışıldığını görüyoruz. Gezi olaylarının finansörü olanlarla, Kavalalarla hiçbir zaman bir arada olamayız" dedi.
Arınç ise Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında, "Ben duygusal bir insanım. Dünkü konuşma beni çok rencide etti. Sayın Cumhurbaşkanı çok ağır bir konuşma yaptı. İstifa ettiğim yönünde bazı söylentiler çıkmış ama şu an için bu doğru değil. Ben başkaları gibi Twitter'dan, Instagram'dan istifa etmem. Oluşan durumla ilgili, Sayın Cumhurbaşkanı ile bizzat görüşmeyi bekliyorum" ifadelerini kullanmıştı.