Bülent Arınç: Alevilerin de liberallerin de oylarına ihtiyacımız var

31.10.2019 11:55

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabul töreninde yaşadıklarını kaleme aldı. Salonu gezerken Cumhurbaşkanlığı İstişare Kurulu Başkanı Bülent Arınç'a rastlayıp sohbet ettiğini belirten Özkök, Arınç'ın kendisine, "Alevilerin de liberallerin de oylarına ihtiyacımız var." açıklamasında bulunduğunu kaydetti.

Özkök bugünkü yazısında, yeni parti kurma hazırlığıyla gündemde olan Bülent Arınç'a da yer verdi. Özkök'ün belirttiğine göre, Arınç, iki alevi dedesiyle yaptığı sohbet sonrasında "Malatya'da konuşma yapmaya gitmiştim. Orada söyledim. Bizimle Aleviler arasına soğukluk girmiş. Bunu halletmeliyiz" dedi.

ERDOĞAN İLE BİR ARAYA GELECEK

Özkök'ün belirttiğine göre Bülent Arınç, İstişare Kurulu'nun gündemine göre 12 Kasım günü AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek, fakat Erdoğan'ın Washington'a gidip gitmeyeceği belli olmadığı için toplantının da o gün yapılıp yapılmayacağı henüz belli değil.

Özkök'ün yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

"Salonu gezerken Cumhurbaşkanlığı İstişare Kurulu Başkanı Bülent Arınç'a rastladım.

İki kişiyle sohbet ediyordu.

Bana onları tanıttı.

İki Alevi dedesiymiş.

"Malatya'da konuşma yapmaya gitmiştim. Orada söyledim. Bizimle Aleviler arasına soğukluk girmiş. Bunu halletmeliyiz" dedi.

Sonra da şu ilginç sözleri söyledi:

"Bu yüzde 50 barajını biz getirdik. Şimdi bunu bulmak için Alevilerin de, liberallerin de, toplumun her kesiminden insanların da oylarına ihtiyacımız var."

Bülent Arınç'ın bu gerçekçiliğini ve uzlaşma arayışını çok seviyorum.

Bu arada bir bilgi de aldım.

İstişare Kurulu'nun gündemine göre 12 Kasım günü Cumhurbaşkanı ile bir araya geleceklermiş.

Ama Cumhurbaşkanı'nın Washington'a gidip gitmeyeceği belli olmadığı için toplantının da o gün yapılıp yapılmayacağı henüz belli değilmiş."