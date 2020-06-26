Bülent Arınç'a canlı yayında soruldu: İmamoğlu İstanbul'u nasıl kazandı?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bülent Arınç'a canlı yayında soruldu: İmamoğlu İstanbul'u nasıl kazandı?

Konuk olduğu programda "İmamoğlu İstanbul'u nasıl kazandı?" sorusuna yanıt veren Bülent Arınç, "Ekrem İmamoğlu'nun seçimi kazanması kendi stratejisi ve Kılıçdaroğlu'nun tutumuna bağlı. Bu strateji Türkiye'nin her yerinde netice verebilir" ifadelerini kullandı.

Bülent Arınç'a canlı yayında soruldu: İmamoğlu İstanbul'u nasıl kazandı?
26.06.2020 10:17 | Son Güncelleme: 26.06.2020 10:25

Haber Global ekranlarında yayınlanan Jülide Ateş'le 40 programına konuk olan Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç'a birbirinden ilginç sorular yöneltildi.

İMAMOĞLU İSTANBUL'U NASIL KAZANDI?

Arınç'a yöneltilen sorulardan biri de "Ekrem İmamoğlu İstanbul'u nasıl kazandı?" sorusuydu. İmamoğlu bu soruya "İstanbul'u büyük fark yaparak ikinci seçimde kazandı. Bunu görmemek için deli olmak lazım. Biz geç kaldık. Bunu itiraf etmemiz lazım. Bu ayrı bir şey.Ekrem İmamoğlu'nun seçimi kazanması kendi stratejisi ve Kılıçdaroğlu'nun tutumuna bağlı. Bu strateji Türkiye'nin her yerinde netice verebilir. PKK desteği değil, HDP seçmeninin desteğiyle kazandığı dört dörtlük. Burada bir hata yapılmış olabilir. HDP seçmeniyle PKK'yıaynı kefeye koymak büyük bir yanlıştır. İstanbul'daki kürt seçmen veya HDP seçmeni tercihini ondan yana kullandı" sözleriyle yanıt verdi.

ERDOĞAN'IN YANINDA MISINIZ, YOKSA KARŞISINDA MISINIZ?

Arınç'a yöneltilen sorulardan biri de "Erdoğan'ın yanında mısınız yoksa karşısında mısınız?" oldu. Kesinlikle Erdoğan'ın karşısında olmadığını vurgulayan Arınç, şu ifadeleri kullandı: "Ne kadar yanındaysam o kadar yanındayım. Ben siyasette kendi başarımla geldim. Erdoğan başımızda olmasaydı başarılı olamazdık. Biz olmasaydık o da eksik kalırdı. Aramızdan gidenler olabilir bu yaşanmıştır. Bu işin doğasında var."

Politika Manşet

Haberler

İBB tarafından satın alınan tabloda Fatih Sultan Mehmet'in karşısındaki genç kim? İlber Ortaylı yanıtladı Haber
İBB tarafından satın alınan tabloda Fatih Sultan Mehmet'in karşısındaki genç kim? İlber Ortaylı yanıtladı
Koronavirüsün şimdiye dek tespit edilmeyen 4 yeni belirtisi tespit edildi Haber
Koronavirüsün şimdiye dek tespit edilmeyen 4 yeni belirtisi tespit edildi
Sokakta tezgah açan girişimci, günde 50 bin takipçi satıyor Haber
Sokakta tezgah açan girişimci, günde 50 bin takipçi satıyor
Erdoğan köklü değişiklik üzerinde çalışıyor; kabinede değişimler olacak, bakanlık sayısı artacak Haber
Erdoğan köklü değişiklik üzerinde çalışıyor; kabinede değişimler olacak, bakanlık sayısı artacak
Bakan Koca gece vakti paylaşıp uyardı: 'Virüsün yayılma hızı azaldı' bilgisi yanlıştır Haber
Bakan Koca gece vakti paylaşıp uyardı: 'Virüsün yayılma hızı azaldı' bilgisi yanlıştır
Türkiye'nin gündemine oturan Ecrin bebek davasında üvey baba, üvey babaanne ve 2 kişiye tutuklama Haber
Türkiye'nin gündemine oturan Ecrin bebek davasında üvey baba, üvey babaanne ve 2 kişiye tutuklama
Türkiye, koronavirüse karşı Filistin'e 5 milyon dolar hibe edecek
Türkiye, koronavirüse karşı Filistin'e 5 milyon dolar hibe edecek
Son Dakika: Haziran ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri erken yatacak
Son Dakika: Haziran ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri erken yatacak
Gazeteci Merdan Yanardağ'ın Abdülhamid Han'a yönelik sözleri tepki çekti
Gazeteci Merdan Yanardağ'ın Abdülhamid Han'a yönelik sözleri tepki çekti
Başak Demirtaş hakkında çirkin paylaşımda bulunan şüphelinin cezası ev hapsine çevrildi
Başak Demirtaş hakkında çirkin paylaşımda bulunan şüphelinin cezası ev hapsine çevrildi
Bülent Arınç'tan Melih Gökçek'le ilgili çok konuşulacak sözler: Ben onun kolunu kestim, o benim sakalımı tıraş etti
Bülent Arınç'tan Melih Gökçek'le ilgili çok konuşulacak sözler: Ben onun kolunu kestim, o benim sakalımı tıraş...
Turuncu kategoride aranan DHKP/C'li yakalandı
Turuncu kategoride aranan DHKP/C'li yakalandı
Kurban kesimi 'randevu' sistemiyle yapılacak
Kurban kesimi "randevu" sistemiyle yapılacak
ABD Temsilciler Meclisi polisin aşırı güç kullanmasını yasaklayan tasarıyı onayladı
ABD Temsilciler Meclisi polisin aşırı güç kullanmasını yasaklayan tasarıyı onayladı
İBB'nin satın aldığı Fatih Sultan Mehmet tablosu ilk etapta Saraçhane'de sergilenecek
İBB'nin satın aldığı Fatih Sultan Mehmet tablosu ilk etapta Saraçhane'de sergilenecek
Prens Harry ve Meghan Markle, eski çete üyelerinin kurduğu fırında ekmek pişirdi
Prens Harry ve Meghan Markle, eski çete üyelerinin kurduğu fırında ekmek pişirdi
ABD'de 1,1 milyon ölüye koronavirüs yardım çeki gitti
ABD'de 1,1 milyon ölüye koronavirüs yardım çeki gitti
Oxford Üniversitesi, ikinci dalga riski bulunan ülkeleri hesapladı! Türkiye detayı dikkat çekti
Oxford Üniversitesi, ikinci dalga riski bulunan ülkeleri hesapladı! Türkiye detayı dikkat çekti
Emniyeti bombalayan darbeci pilot savunma yaptı: Darbe girişiminde yer almadım
Emniyeti bombalayan darbeci pilot savunma yaptı: Darbe girişiminde yer almadım
'Aks kırıldığı için kaza yaptım' diyen Alişan'ın hız limitine uymadığı ortaya çıktı
"Aks kırıldığı için kaza yaptım" diyen Alişan'ın hız limitine uymadığı ortaya çıktı
Oto tamircisinden Alişan ve ailesinin ölümden döndüğü kazayla ilgili kafa karıştıran sözler
Oto tamircisinden Alişan ve ailesinin ölümden döndüğü kazayla ilgili kafa karıştıran sözler
Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı
Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı
Sivaslıların çorbalara renk katması için kullandıkları mor çiçek zehirli çıktı
Sivaslıların çorbalara renk katması için kullandıkları mor çiçek zehirli çıktı
Marmaris'te tatilciler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu
Marmaris'te tatilciler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu
Kenti karıştıran tartışmaya Çorum Valisi de katıldı: Aslan emaresine rastlamadık
Kenti karıştıran tartışmaya Çorum Valisi de katıldı: Aslan emaresine rastlamadık
Bülent Arınç'a açık açık soruldu: FETÖ'cü müsünüz?
Bülent Arınç'a açık açık soruldu: FETÖ'cü müsünüz?
Son Dakika: Dün zam yapılan benzine bugün de büyük indirim geldi
Son Dakika: Dün zam yapılan benzine bugün de büyük indirim geldi
Koronaya 43 bin kişiyi kurban veren İngiltere'den gelen son görüntü ürküttü
Koronaya 43 bin kişiyi kurban veren İngiltere'den gelen son görüntü ürküttü
Sağlık Bakanlığı, yalancı güven hissi verdiği için iş yerlerinde eldiven kullanılmasını tavsiye etmiyor
Sağlık Bakanlığı, yalancı güven hissi verdiği için iş yerlerinde eldiven kullanılmasını tavsiye etmiyor
Şüpheli kovalarken düşüp yaralanan polis hayatını kaybetti
Şüpheli kovalarken düşüp yaralanan polis hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Bülent Turan Volkan Bozkır Adnan Menderes Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Sezen Aksu Buse Varol Kenan Doğulu
Spor Caner Erkin Yılmaz Vural Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Ateş Kadın Twitter Türk Lirası
Şu an buradasınız: Bülent Arınç'a canlı yayında soruldu: İmamoğlu İstanbul'u nasıl kazandı? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.6.2020 10:26:48. #1.15#
title