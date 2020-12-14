Bulduğu yaralı yaban ördeği sahiplendi
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Bulduğu yaralı yaban ördeği sahiplendi

14.12.2020 16:19 | Son Güncelleme: 14.12.2020 16:24

- Bulduğu yaralı yaban ördeği sahiplendi Bingöl'de bir kişi, yol kenarında yaralı bulduğu yabani ördeğin uçamayacağını öğrenince sahiplenerek bakımını üstlendi.

- Bulduğu yaralı yaban ördeği sahiplendi

BİNGÖL - Bingöl'de bir kişi, yol kenarında yaralı bulduğu yabani ördeğin uçamayacağını öğrenince sahiplenerek bakımını üstlendi.

Karlıova ilçesine bağlı Çatak köyü mevkiinde aracıyla seyir halinde olan Emre Karakaya, yol kenarında yabani bir ördeğin çırpındığını fark etti. Yaralı ördeğini aracına alıp İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne getiren Karakaya, burada ördeğin bakımını yaptırdı ancak yaranın kemikleştiğini ve artık uçamadığını öğrendi. Bunun üzerine hayvanı sahiplenen Karakaya,ördeği evine götürdü.

Olayı anlatan Emre Karakaya, "Araçla köyden geliyordum. Yolun kenarında ördeğin çırpındığını gördüm. İndim, baktım yabani bir ördek. Yaralıydı kanadından yaralanmıştı. Tarıma getirdim ve tedavisi yapıldı. Yarası kemikleştiği için uçamayacakmış bundan sonra. Bende bakımını üstlendim eve götüreceğim" dedi.

Bulduğu yaralı yaban ördeği sahiplendi
Bulduğu yaralı yaban ördeği sahiplendi
Bulduğu yaralı yaban ördeği sahiplendi
Bulduğu yaralı yaban ördeği sahiplendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYHAN TURHAN

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