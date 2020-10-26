16 yaşındaki çocuğun yerde bulduğu cisim elinde patladı, parmakları parçalandı
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16 yaşındaki çocuğun yerde bulduğu cisim elinde patladı, parmakları parçalandı

26.10.2020 18:08 | Son Güncelleme: 26.10.2020 20:34

Karabük'te, 16 yaşındaki bir çocuğun yerde bulduğu cismin patlaması sonucu parmakları parçalandı. 3 parmağının parçalandığı tespit edilen genç hastanede tedavi altına alındı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Barış Mahallesi'nde bir inşaatta çalışan ağabeyi ile gezmeye gelen 16 yaşındaki Birol T., inşaatın yanında bulunan apartmanın arka kısmında sigara içtiği sırada yerde bulduğu bir cisim patladı.

ELİ KANLAR İÇİNDE KALDI

Şiddetli bir patlama ile çevredeki vatandaşların büyük panik yaşadığı olayda eli kanlar içinde yardım isteyen genç, olay yerine çağrılan ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 3 parmağının parçalandığı belirlenen genç hastanede tedavi altına alındı.

POLİS PATLAYAN CİSMİN NE OLDUĞUNU BELİRLEMEYE ÇALIŞIYOR

Çevredeki vatandaşlar patlamanın şiddetli olduğunu ve panik yaşadıklarını ifade ettiler. Olay yerine gelen Safranbolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve TEM ekipleri patlamanın yaşandığı yerde incelemelerde bulunurken, patlayan cismin ne olduğu konusunda geniş çaplı araştırma başlatıldı.

16 yaşındaki çocuğun yerde bulduğu cisim elinde patladı, parmakları parçalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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