Bulduğu 10 bin lirayı sahibine teslim etti Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir vatandaş, bulduğu parayı sahibine teslim etti.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir vatandaş, bulduğu parayı sahibine teslim etti. Aşkın Yiğit, alışveriş yapmak ve esnafa olan borçlarını ödemek üzere ilçeye geldi. İlçede gezdiği sırada cebindeki 10 bin lirayı düşüren Yiğit, Suşehri Belediyesi zabıta ekiplerinden yardım istedi. Yapılan anons üzerine, Sümmani Gencan tarafından yolda bulunan 10 bin lira sahibine teslim edildi. Parasını teslim alan Yiğit, Gencan'a teşekkür etti. Kaynak: AA