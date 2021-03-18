Bulanık Kaymakamı Mehmet İlidi'den köy ziyaretleri

Muş'un Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Mehmet İlidi, ilçeye bağlı 3 köyü ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Muş'un Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Mehmet İlidi, ilçeye bağlı 3 köyü ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

İlçeye bağlı Mescitli, Üçtepe ve Gümüşpınar köylerini ziyaret eden İlidi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı gerekli tedbirlerin alınması konusunda köy muhtarları ve vatandaşların duyarlı olmalarını istedi.

Köy ziyaretlerini sürdürdüğünü belirten İlidi, bu ziyaretlerde vatandaşların sıkıntı ve taleplerini dinlediklerini aktardı.

Kış mevsiminin bitmesiyle köylerde ihtiyaç duyulan hizmetleri yerinde görme imkanı bulduklarını ifade eden İlidi, "Köylerde çevre düzenlemesi, köy yollarının asfaltlanması gibi sorunlar tespit edildi. Köylerdeki kanalizasyon ve içme suyu ile ilgili yaşanan sorunlar yerinde belirlendi." dedi.

İlidi'ye İlçe Garnizon Komutanı Yüzbaşı İsmail Horzum ve AK Parti İl Encümeni Sait Taşdemir eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Galip Kılınç