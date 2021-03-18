Bulanık Kaymakamı Mehmet İlidi'den köy ziyaretleri
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bulanık Kaymakamı Mehmet İlidi'den köy ziyaretleri

18.03.2021 09:19 | Son Güncelleme: 18.03.2021 09:33
Bulanık Kaymakamı Mehmet İlidi'den köy ziyaretleri

Muş'un Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Mehmet İlidi, ilçeye bağlı 3 köyü ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Muş'un Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Mehmet İlidi, ilçeye bağlı 3 köyü ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

İlçeye bağlı Mescitli, Üçtepe ve Gümüşpınar köylerini ziyaret eden İlidi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı gerekli tedbirlerin alınması konusunda köy muhtarları ve vatandaşların duyarlı olmalarını istedi.

Köy ziyaretlerini sürdürdüğünü belirten İlidi, bu ziyaretlerde vatandaşların sıkıntı ve taleplerini dinlediklerini aktardı.

Kış mevsiminin bitmesiyle köylerde ihtiyaç duyulan hizmetleri yerinde görme imkanı bulduklarını ifade eden İlidi, "Köylerde çevre düzenlemesi, köy yollarının asfaltlanması gibi sorunlar tespit edildi. Köylerdeki kanalizasyon ve içme suyu ile ilgili yaşanan sorunlar yerinde belirlendi." dedi.

İlidi'ye İlçe Garnizon Komutanı Yüzbaşı İsmail Horzum ve AK Parti İl Encümeni Sait Taşdemir eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Galip Kılınç

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Deniz Çakır Nükhet Duru Acun Ilıcalı Yılmaz Erdoğan
Spor Ali Koç Ersun Yanal Hakan Kutlu Caner Erkin Bülent Uygun
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bulanık Kaymakamı Mehmet İlidi'den köy ziyaretleri - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2021 09:37:04. #1.16#
title