Bulancak İl Genel Meclisi Üyesi Yılmaz: "Adı Hastane, İşlevi Sağlık Ocağı"

Bulancak İl Genel Meclisi Üyesi Mustafa Yılmaz, 25 milyon lira harcanarak 2 yıl önce hizmete açılan Bulancak Devlet Hastanesi'nin yeteri kadar hizmet verememesini eleştirdi.



Bulancak Devlet Hastanesi'nin henüz iki yıl önce 25 milyon lira harcanarak hizmete açıldığını hatırlatan İl Genel Meclisi Üyesi Ömer Mustafa Yılmaz, bugün hastanenin ancak sağlık ocağı hizmeti verebildiğini iddia etti.



Yılmaz yaptığı açıklamada "Bir çok ilden daha büyük bir ilçe olan Bulancak'ta yaklaşık 100 bin nüfusa hizmet verebilecek olan devlet hastanesi ne yazık ki sağlık ocağı durumundadır. Devletin 25 milyon lira harcayarak yeni yaptırdığı devlet hastanesini atıl durumda beklerken ilçe halkı Giresun merkez ve komşu illerde sağlık hizmeti aramaktadır. Devletin milyon liralar harcayarak yaptırdığı yeni hastanede uzman doktorlar yetersiz, olanlar da gerekli müdahaleyi yapamamaktadır. Ayrıca ameliyathane, yoğun bakım üniteleri verimli hizmet verememektedir. Sağlık hizmetlerinin bu kadar geliştiği söylenen bir dönemde ilçe devlet hastanesinin bugünkü durumu içler acısıdır. Hastanenin işler hale gelmesi için uzman doktor ve personel açığının giderilmesi, teçhizat alımlarının yapılması ve alınanların da çalışır duruma getirilmesi gerekmektedir. Hastane öyle atıl durumda bırakılmıştır ki hastane güzergahındaki yol bile çukurlardan ulaşımı zorlaştırmaktadır. İlçe halkımız bu kadar sahipsizliği, bu kadar ilgisizliği hak etmemektedir. Hizmetin en iyisine layık olan ilçe halkımız bu durumdan oldukça şikayetçidir" dedi. - GİRESUN