Bulancak Belediyesi Espor Topluluğu kuruluyor!
Bu toplulukta yer almak istiyorsanız haberimize bekliyoruz!
Bulancak Belediyesi Belediye Başkanı Recep Yakar, Bulancak Belediyesi Espor Topluluğu'nun kurulacağını duyurdu.
Recep Yakar, kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Gençler ESPOR Topluluğumuzu Kuruyoruz! Sizde espor oyunlarında kendinize güveniyorsanız linke tıklayıp, başvuru yapabilirsiniz. Espor topluluğunda sizleri de aramızda görmek istiyoruz." açıklamasına yer verdi.
Eğer siz de bu toplulukta yer almak istiyorsanız bazı şartlar karşılamanız gerekiyor. Bu şartlar ise şu şekilde:
En az 14 yaşında olmalısınız.
Bulancak'ta ikamet ediyor olmalısınız.
Başvuru formunda sorulan sorular ise şu şekilde:
Ad Soyad
Cinsiyet
TC Kimlik Numarası
Doğum Tarihi
İkamet Belgesi
Yaşadığınız Mahalle
Discord ID
Oynadığınız Oyunlar
Takip Ettiğiniz Yayıncılar
Eğer içerik üreticisi iseniz sosyal medya profilleriniz
Espor için kariyer düşünüp düşünmediğiniz
Eğer siz de bu toplulukta yer almak istiyorsanız tıklayarak başvuru formuna ulaşabilirsiniz.
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Kaynak: Playerbros