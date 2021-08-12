Bulancak Belediyesi Espor Topluluğu kuruluyor!

Bu toplulukta yer almak istiyorsanız haberimize bekliyoruz!

Bulancak Belediyesi Belediye Başkanı Recep Yakar, Bulancak Belediyesi Espor Topluluğu'nun kurulacağını duyurdu.

Recep Yakar, kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Gençler ESPOR Topluluğumuzu Kuruyoruz! Sizde espor oyunlarında kendinize güveniyorsanız linke tıklayıp, başvuru yapabilirsiniz. Espor topluluğunda sizleri de aramızda görmek istiyoruz." açıklamasına yer verdi.

Eğer siz de bu toplulukta yer almak istiyorsanız bazı şartlar karşılamanız gerekiyor. Bu şartlar ise şu şekilde:

En az 14 yaşında olmalısınız.

Bulancak'ta ikamet ediyor olmalısınız.

Başvuru formunda sorulan sorular ise şu şekilde:

Ad Soyad

Cinsiyet

TC Kimlik Numarası

Doğum Tarihi

İkamet Belgesi

Yaşadığınız Mahalle

Discord ID

Oynadığınız Oyunlar

Takip Ettiğiniz Yayıncılar

Eğer içerik üreticisi iseniz sosyal medya profilleriniz

Espor için kariyer düşünüp düşünmediğiniz

Eğer siz de bu toplulukta yer almak istiyorsanız tıklayarak başvuru formuna ulaşabilirsiniz.

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Kaynak: Playerbros