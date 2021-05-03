Bulamaclı kaplıcası Çiçekdağında termal merkez olacak
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Bulamaclı kaplıcası Çiçekdağında termal merkez olacak

Bulamaclı kaplıcası Çiçekdağında termal merkez olacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde yer alan bulamaçlı bölgesi kaplıca turizmine kazandırılacak.

Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde yer alan bulamaçlı bölgesi kaplıca turizmine kazandırılacak.

İlçe belediye başkanı Hasan Hakanoglu, bölgede yapılacak sondaj ve yatırım tesisleri çalışması ile bölgenin cazibe merkezi olacağını söyledi.

Belediye başkanı Hakanoğlu, "İlçemizin en önemli doğal kaynağı olan bulamaçlı kaplıcamıza, açacağımız derin sondaj kuyularından sonra yapılacak yeni yatırım ve tesislere de başlayacağız" dedi.

Tarihte hamam ve konaklama olarak kullanılan bölgenin günümüz şartlarına uygun restore edileceğini aktaran Hakanoglu, "Niyetimiz tarih boyunca hamam ve konaklama yeri olarak kullanılmış şifa kaynağı kaplıcamızı günümüz şartlarına uygun hale getirip, yurt içi ve yurt dışından gelecek misafirlere en güzel şekilde hizmet verilmesi, vatandaşların sağlık bulmaları açısından geldikleri şifalı suyun dışında sosyal aktivite yapılacak yerlerin de inşaa edilmesini sağlamaktır." diye konuştu.

Bölgede çalışmalar en kısa sürede başlatılacak. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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