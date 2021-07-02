Buket Aydın çok cesur! Derin göğüs dekolteli pozuna beğeni yağıyor
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Buket Aydın çok cesur! Derin göğüs dekolteli pozuna beğeni yağıyor

Buket Aydın çok cesur! Derin göğüs dekolteli pozuna beğeni yağıyor
Haberler.com - Haberler | Magazin

Emir Sarıgül'le bir dargın bir barışık ilişki yürüten ve sevgilisiyle son olarak bir balıkçıda görüntülenen ünlü sunucu Buket Aydın bu kez derin dekolteli paylaşımıyla gündem oldu. Ünlü sunucunun Instagram'dan yaptığı bu paylaşıma beğeni yağdı.

Emir Sarıgül ile bir dargın bir barışık aşk yaşayan Buket Aydın, yalanladığı ilişkisi ile uzun süre gündemi meşgul etti.

"Asla barışmayacağım" diyen ve ardından Emir Sarıgül ile görüntüleri ifşa olan Aydın bu kez de derin göğüs dekoltesi ile adından söz ettirdi. Aydın, paylaşımının köşesine siyah bir kalp emojisi koyması da dikkat çekti. Aydın'ın derin dekolteli paylaşıma sosyal medyadan beğeni yağdı.

Buket Aydın'ın dekolteli pozuna beğeni yağdı

EMİR SARIGÜL İLE BARIŞMIŞLARDI

Kısa süre önce Emir Sarıgül ile olan bir yıllık ilişkisini noktaladığını, asla ve kata tekrar bir araya gelmeyeceklerini söyleyen Buket Aydın, Emir Sarıgül ile Yeniköy'de sevgilisinin teknesine binerken görüntülenmişti.

Buket Aydın'ın dekolteli pozuna beğeni yağdı
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