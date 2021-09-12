Snob Magazin'in haber ine göre; Sunucu Buket Aydın Instagram 'dan soru-cevap yaptı. Aydın, "Estetiksiz halinizle şu anki haliniz arasında dağlar var. Ona ne diyeceksiniz?" sorusuna, 12 yıl önceki karesini yayınlarak, "Ama sanırım şu an beni çok güzel buluyorsunuz sorun bu... Bu da güzel bir şey. Burada 24 yaşındayım ve bence o zamanda gayet iyiymiş tekrar söylüyorum yüzümde estetik operasyon yok" yanıtını verdi.

Aydın, "Hayatta en büyük pişmanlığınız neydi?" sorusuna ise, "Ben hiç bir şeyden pişman olmam yaşanması gerekiyordu, yaşanmıştır" cevabını verdi.

Sunucu, "Dolgu yaptırıyor musunuz? Yüzünüzde hangi işlemler var? (Cerrahi ya da değil)" sorusuna, "En çok gelen soru bu... Özellikle dudakları hakkında... Ne dudağımda ne yüzümde herhangi bir cerrahi işlem yok. Yüzümde botoks ve dolgu var ama çok değil belirli aralıklarla hafif dokunuşlar" cevabını verdi.