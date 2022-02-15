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Buharkent'in yeni kaymakamı Küçük göreve başladı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Buharkent'in yeni kaymakamı Küçük göreve başladı

Buharkent'te görev süresi dolan Kaymakam Levent Küçük'ün yerine atanan Alper Açıkgöz ilçeye gelerek göreve başladı.

BUHARKENT, AYDIN (İHA) - Buharkent'te görev süresi dolan Kaymakam Levent Küçük'ün yerine atanan Alper Açıkgöz ilçeye gelerek göreve başladı.

Aydın'ın Buharkent ilçesinde görev süresi dolan Levent Küçük ilçeden ayrıldı. Eğitim için Ankara'ya gideceği öğrenilen Küçük'ün yerine atama yapılırken, ilçenin yeni kaymakamı Alper Açıkgöz oldu. Yeni kaymakam Açıkgöz, ilçeye gelerek görevine başladı. Buharkent Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığının 7 Şubat 2022 tarihli onayı ile İlçemiz Kaymakamlığına görevlendirilen, Kaymakamımız Alper Açıkgöz ilçemizdeki görevine 14 Şubat 2022 tarihi itibarıyla başlamıştır" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Levent Küçük, Buharkent, Ankara, Aydın, Yerel, Haberler

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