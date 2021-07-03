Buhar kazanının kapağının patlamasıyla ağır yaralanan genç mühendis hayatını kaybetti

Bilecik'te bir yağ rafinesi fabrikasında buhar kazanının kapağının basınçtan patlaması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan genç mühendis 7 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Bilecik'te bir yağ rafinesi fabrikasında buhar kazanının kapağının basınçtan patlaması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan genç mühendis 7 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, 26 Haziran gecesi Bilecik'in Osmaneli ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, TAYRAŞ Bilecik Baz Yağ Rafinerisi'nde buhar kazanının kapağının basınçtan patlaması sonucu makine mühendisi Emre Şimşek (33) ağır yaralanmıştı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti. Genç mühendis buradaki 7 günlük yaşam mücadelesi kaybederek, hayatını kaybetti.

Öte yandan Emre Şimşek'in cenazesinin memleketi Rize'de defnedileceği öğrenildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı