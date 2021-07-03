Buhar kazanının kapağının patlamasıyla ağır yaralanan genç mühendis hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Buhar kazanının kapağının patlamasıyla ağır yaralanan genç mühendis hayatını kaybetti

Buhar kazanının kapağının patlamasıyla ağır yaralanan genç mühendis hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bilecik'te bir yağ rafinesi fabrikasında buhar kazanının kapağının basınçtan patlaması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan genç mühendis 7 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Bilecik'te bir yağ rafinesi fabrikasında buhar kazanının kapağının basınçtan patlaması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan genç mühendis 7 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, 26 Haziran gecesi Bilecik'in Osmaneli ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, TAYRAŞ Bilecik Baz Yağ Rafinerisi'nde buhar kazanının kapağının basınçtan patlaması sonucu makine mühendisi Emre Şimşek (33) ağır yaralanmıştı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti. Genç mühendis buradaki 7 günlük yaşam mücadelesi kaybederek, hayatını kaybetti.

Öte yandan Emre Şimşek'in cenazesinin memleketi Rize'de defnedileceği öğrenildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Lütfü Türkkan Fahrettin Koca Bekir Pakdemirli Mehmet Kasapoğlu
Magazin Müge Anlı İbrahim Selim Haluk Bilginer Armağan Çağlayan
Spor Ali Koç Erol Bulut Cedi Osman Diego Costa Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Buhar kazanının kapağının patlamasıyla ağır yaralanan genç mühendis hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.7.2021 11:38:38. #1.15#

title