Buhar kazanının kapağı patladı, genç mühendis ağır yaralandı
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Buhar kazanının kapağı patladı, genç mühendis ağır yaralandı

Buhar kazanının kapağı patladı, genç mühendis ağır yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bilecik'te bir yağ rafinesi fabrikasında buhar kazanının kapağının basınçtan patlaması sonucu genç mühendis ağır yaralandı.

Bilecik'te bir yağ rafinesi fabrikasında buhar kazanının kapağının basınçtan patlaması sonucu genç mühendis ağır yaralandı.

Olay, Bilecik'in Osmaneli ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, bir yağ rafinesi fabrikasında buhar kazanının kapağının basınçtan patlaması sonucu makine mühendisi Emre Şimşek (33) ağır yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Osmaneli Belediyesinin sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Osmaneli Belediyesi sanayi parsellerinde faaliyet gösteren şirkette meydana gelen iş kazasında Emre Şimşek yaralandı. Tedavisi Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımda devam edilen kardeşimize ve şirketimize geçmiş olsun, acil şifalar diliyoruz. Allah ailesine ve yakınlarına bağışlasın diye dua ediyoruz" denildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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