Vatandaşlar 20 Ocak Perşembe günü koronavirüs tablosu hakkında araştırma yapıyor.20 Ocak Perşembe günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti konularında aramalar yapılırken Bugünkü vaka sayısı açıklandı mı? 20 Ocak 2022 koronavirüs tablosu yayınlandı mı? Türkiye'de bugün kaç kişi öldü? Bugünkü Covid tablosu açıklandı mı?

Ocak Perşembe koronavirüs tablosu açıklandı mı? 20 Ocak Perşembe günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti gibi soruların yanıtları araştırıldı. Peki, bugün vaka sayısı, toplam test sayısı, toplam hasta sayısı, toplam hasta sayısı, ağır hasta sayısı ve iyileşen hasta sayısı rakamlarını açıklandı mı? Türkiye korona vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu? 20 Ocak Perşembe korona tablosu! Türkiye genel korona tablosu kaçta açıklanır? Günlük korona tablosu açıklandı mı?

20 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

20 Ocak Perşembe günü korona tablosu henüz açıklanmadı.

19 OCAK KORONAVİRÜS VERİLERİ

TEST SAYISI

412.031

VAKA SAYISI

72.615

VEFAT SAYISI

176

İYİLEŞEN SAYISI

84.426

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