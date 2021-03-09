Bugüne kadar 39 askerimizin şehit olduğu Cougar helikopterlerini Tansu Çiller'in aldırdığı iddiası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bugüne kadar 39 askerimizin şehit olduğu Cougar helikopterlerini Tansu Çiller'in aldırdığı iddiası

09.03.2021 15:52 | Son Güncelleme: 09.03.2021 16:18
Bugüne kadar 39 askerimizin şehit olduğu Cougar helikopterlerini Tansu Çiller'in aldırdığı iddiası

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda 1996'dan bu yana görev yapan ve son olarak 11 askerimizin şehit olduğu kaza ile gündeme gelen Cougar helikopterlerini Tansu Çiller'in aldırdığı iddia edilmişti. Konuyla ilgili açıklama yapan Tansu Çiller, "Coguar'ların alınmasını askerler önerdi. Onların önermediği bir şeyi almam mümkün mü?" ifadelerini kullandı.

Bitlis Tatvan'da 11 askerin şehit olduğu helikopter kazasının ardından Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda 1996'dan bu yana görev yapan Cougar helikopterleri yeniden tartışılmaya başlandı. Bugüne kadar düşmesi sonucu 39 askerimize mezar olan helikopterlerle ilgili ilgili en dikkat çeken iddia emekli Tuğgeneral Osman Aydoğan'dan geldi. Helikopterlerin Tansu Çiller döneminde AB Gümrük Birliği'ne yaranmak için alındığını ifade eden Aydoğan, "Asker alınmasına kesinlikle karşıydı" ifadelerini kullandı.

''BEN DEĞİL, ASKERLER ÖNERDİ''

Bu çıkış sonrası gözlerin çevrildiği Çiller, Hürriyet gazetesinden Abdulkadir Selvi'ye yaptığı açıklamada "Doğan Güreş Paşa, Genelkurmay Başkanı'ydı. Savunma sanayisinde geniş araştırmalar yapılır, askerler TSK'nın ihtiyaçlarına göre bize önerilerde bulunurdu. Coguar'ların alınmasını askerler önerdi. Onların önermediği bir şeyi almam mümkün mü? O helikopterlerde askerlerimiz taşınacak, onlar benim evlatlarım. Evlatlarıma zarar verecek bir şeyi benim almam mümkün mü? Askerler önerdi, aldık. Onların önermediği bir şeyi almak bana zul gelir" sözlerine yer verdi.

İşte Çiller'in konuyla ilgili değerlendirmesi;

"Asker talep etti. Ben onu yerine getirdim. Bana askerin önerdiği neyse yaptım. Terörle mücadele sadece içeride yapılmıyor. Dışarıda da yapılması gerekiyor. Asker içeride PKK ile mücadele ederken ben dış politikasını hazırladım. Hükümet olarak terörle mücadelenin dış politikasını iyi hazırlamanız gerekir. Ben bunu iyi yaptım. Bugün de terörle mücadele başarılı bir şekilde yürütüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne alınacak olan helikopter işi teknik bir konuydu. Ben her zaman teknik konuları askere bıraktım. O dönemler istediğiniz her silahı alamadığınız dönemlerdi. Şimdi bile bazı silahlar alınamıyor. Askerler talepte bulununca ben siyaseten bu engelleri aşıp, askerin isteğini yerine getirdim. Terörle mücadele sadece içeride değil, dışarıda da veriliyordu. Ben başbakan olarak dışarıdaki şartları hazırladım. Ama bu tür teknik konuları askere bıraktım. Onlar seçtiler. Ben onların önerilerini elekten eler gibi eleyip, canı pahasına terörle mücadele eden askerin talebini yerine getirdim. Cougar'ları da asker istediği için aldım."

Doğruluk Kontrolü
Bugüne kadar 39 askerimizin şehit olduğu Cougar helikopterlerini Tansu Çiller'in aldırdığı iddiası
YANLIŞDOĞRU
BULGULAR

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda 1996'dan bu yana görev yapan ve son olarak 11 askerimizin şehit olduğu kaza ile gündeme gelen Cougar helikopterlerini Tansu Çiller'in aldırdığı iddia edilmişti.

Tansu Çiller, "Coguar'ların alınmasını askerler önerdi. Onların önermediği bir şeyi almam mümkün mü?" dedi

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ümit Özdağ Fahrettin Koca Abdülhamit Gül Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Murat Balcı Hülya Avşar Birol Güven Ayşegül Çınar
Spor Ali Koç Can Bartu Fatih Terim Hakan Kutlu Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Pervin Buldan Rasim Öztekin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bugüne kadar 39 askerimizin şehit olduğu Cougar helikopterlerini Tansu Çiller'in aldırdığı iddiası - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 11:57:54. #1.15#
title