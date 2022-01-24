Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı yol durumu ve kapalı yollar bültenine göre, bugün hangi yollar kapalı, hangi yollarda çalışma var soruları cevap buldu. Peki, Bugün yollar kapalı mı? Bugün yollar neden kapalı? 24 Ocak bugün hangi yollar kapalı olacak? 24 Ocak trafik yol durumu! Hangi yollarda çalışma var?

Arabasıyla yola çıkacak vatandaşlar Bugün yollar kapalı mı? Bugün yollar neden kapalı? 24 Ocak bugün hangi yollar kapalı olacak? 24 Ocak trafik yol durumu! Hangi yollarda çalışma var? sorularına yanıt aradı. İşte Karayolları Genel Müdürlüğü'nün Yol Durumu ve Kapalı Yollar Bülteni'ne göre Bugün yollar kapalı mı? Bugün yollar neden kapalı? 24 Ocak bugün hangi yollar kapalı olacak? 24 Ocak trafik yol durumu! Hangi yollarda çalışma var? İşte detaylar...

BUGÜN HANGİ YOLLAR KAPALI?

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolunun Ulucak Kavşağı-Karasuluk Kavşağı 0-5.km.leri arasında bakım onarım çalışmaları nedeniyle İzmir-İstanbul istikametlerinde sırasıyla sağ ve sol şeritler trafiğe kapatılacak olup, ulaşım diğer şeritlerden sağlanacaktır. Bozburun Ayrım-Marmaris yolunun 26.km.sinde bakım onarım çalışmaları nedeniyle yolun bir bölümü trafiğine kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Kocaeli-Yalova yolunun 7.km.sinde sinyalize kavşak çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekmektedir. İyidere-Rize-Ardeşen yolunun 53.km.sinde Rize Havalimanı Kavşağı yapım çalışması nedeniyle Ardeşen-Rize istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan sağlanmaktadır. İnebolu-Kastamonu yolunun 23-30. Km.ler arasındaki sel hasarları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Alaca-Sorgun yolunun 20-21.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü; 28-29.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Balıkesir-Akhisar yolunun 2-3.km.leri arasında köprü genleşme derzi bakım onarım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır Tokat-Niksar yolunun 33-35.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Taşucu-Silifke-Erdemli yolunun 30-34.km.leri arasında (Büyükeceli ve Yanışlı Mevkiileri arası) yol yapım çalışmaları nedeniyle 09:00-17:00 saatleri arasında ulaşım kontrollü olarak sağlanacaktır. Ardahan-Çıldır yolunun 27-28.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir

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