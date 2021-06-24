Bugün yasak var mı? Bugün sokağa çıkma yasağı kaçta başlıyor?
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Bugün yasak var mı? Bugün sokağa çıkma yasağı kaçta başlıyor?

Bugün yasak var mı? Bugün sokağa çıkma yasağı kaçta başlıyor?
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Son yapılan Kabine Toplantısı sonrası sokağa çıkma yasaklarında değişim yaşanacak. Hafta içi sokağa çıkma yasağı var mı? Gece yasak saatleri! Bugün yasak var mı? Bugün sokağa çıkma yasağı kaçta başlıyor?

Son Kabine Toplantısı kararları neler? Bugün yasak var mı? Bugün sokağa çıkma yasağı kaçta başlıyor? Sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? Bu pazar yasak var mı?

HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA

Hafta içi yasağı Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma günleri akşam 22:00'da başlayıp sabah 05:00 saatinde sona ermektedir. Muafiyeti ya da çalışma izni olmayan kişilerin 22:00-05:00 saatleri arasında kişilerin sokakta bulunması durumunda idari para cezasına çarptırılacağı İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgede yer almaktadır.

SON KABİNE KARARLARI

1 Temmuz itibarıyla sokağa çıkma kısıtlamaları tümüyle kaldırılıyor.

Müzikle ilgili sınırlama 24.00'e çekiliyor.

Şehirler arası seyahat kısıtlamaları ile şehir içi toplu taşımadaki kısıtlamalar sona eriyor.

Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor.

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