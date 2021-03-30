Bugün TV'de ne var? Küçük Esnaf filmi konusu nedir? Küçük Esnaf oyuncuları kimler? Küçük Esnaf nerede çekildi?

2016 yapımı komedi ve romantik türlerinde olan Küçük Esnaf filmi bu akşam Star TV ekranlarına geliyor. Bugün TV'de ne var? Küçük Esnaf filmi konusu nedir? Küçük Esnaf oyuncuları kimler? Küçük Esnaf nerede çekildi?

Star TV ekranlarında sinema kuşağında bu akşam komedi ve romantik türlerinde, gişe rekorları kıran Küçük Esnaf filmi yayınlanacak. Filmin yönetmenliğini Bedran Güzel yaptı. Küçük Esnaf film konusu ve oyuncu kadrosuyla merak ediliyor. Peki, Bugün TV'de ne var? Küçük Esnaf filmi konusu nedir? Küçük Esnaf oyuncuları kimler? Küçük Esnafnerede çekildi? İşte detaylar!

KÜÇÜK ESNAF FİLMİ KONUSU NEDİR?

Belâ, macera ve aşk üçgeninde kahkaha fırtınası estirmeye hazırlanan filmde İbrahim Büyükak kendi halinde bir çilingiri, Zeynep Koçak bir avukatı canlandırıyor. Gupse Özay'ın 'mahallenin havalı kızı' olarak kamera karşısına geçtiği projede Cengi Bozkurt ise bir mafya babası olarak beyazperdede boy gösterecek.

KÜÇÜK ESNAF OYUNCULARI KİMLER?

Küçük Esnaf filminin oyuncuları, İbrahim Büyükak, Gupse Özay, Zeynep Koçak, Cengiz Bozkurt, Cezmi Baskın, Ünal Yeter, Olgun Toker, Beyti Engin, Erdal Tosun, Emre Yılmaz, Simge Geren, Aycan Koptur, Ferdi Sancar, Uğurtan Sayıner, Demet Gül, Ali Çelik ve Kadir Polatçı yer alıyor.

KÜÇÜK ESNAF NEREDE ÇEKİLDİ?

Küçük Esnaf film çekimleri İstanbul'da Samatya, Kadırga ve Ağva'da gerçekleşti.