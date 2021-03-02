Bugün TV'de ne var? Gişe Memuru film konusu nedir? Gişe Memuru oyuncuları kimlerdir?

2010 yapımı drama türü filmi Gişe Memuru başrollerini Serkan Ercan, Zafer Diper ve Nur Aysan paylaşıyor. Bugün TV'de ne var? Gişe Memuru film konusu nedir? Gişe Memuru oyuncuları kimlerdir? Gişe Memuru film konusu ve oyuncu kadrosu!

2010 yapımı drama türü filmi Gişe Memuru başrollerini Serkan Ercan, Zafer Diper ve Nur Aysan paylaşıyor. Bugün TV'de ne var? Gişe Memuru film konusu nedir? Gişe Memuru oyuncuları kimlerdir? Gişe Memuru film konusu ve oyuncu kadrosu!

Drama türünde döneminde en çok merak edilen Gişe Memuru filmi yönetmenliğini Tolga Karaselçuk yaptı. Senaristliğini ise yine Tolga Karaselçuk üstlendi. Gişe Memuru film konusu ve oyuncu kadrosuyla merak ediliyor. Peki, Bugün TV'de ne var? Gişe Memuru film konusu nedir? Gişe Memuru oyuncuları kimlerdir? Gişe Memuru film konusu ve oyuncu kadrosu! İşte detaylar!

GİŞE MEMURU KONUSU NEDİR?

Kenan, babasıyla oturan bir gişe memurudur, çalışkanlığı ve kendi kendine konuşmasıyla ünlüdür. Kenan'ın çocukken annesini kaybetmesinin ardından babasıyla olan ilişkisi gittikçe çözülür. Otomatikleştiği gişesinde, hayal ve gerçek arasındaki çizgi daha da belirsizleşmeye başlar. Kenan'ın ev, servis ve gişe arasında sıkışıp kalmış hayatı yeni atandığı gişelerde değişecektir.

GİŞE MEMURU OYUNCULARI VE KADROSU!

Gişe Memuru filminin oyuncu kadrosunda, Serkan Ercan, Zafer Diper, Nur Aysan, Nergis Öztürk, Büşra Pekin, Sermet Yeşil, Nadir Sarıbacak ve Ruhi Sarı yer alıyor.

Kaynak: İnterSinema