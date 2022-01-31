Bugün Recep ayının kaçıncı günü 2022? Receb ayına girdik mi? Recebi Şerif ayına hangi gün giriyoruz? Bugün Recebin kaçı, kaçıncı gecesi?

Recep ayının ilk gecesi yarın akşam namazı ile birlikte başlayacaktır. Peki, Receb ayının ilk günü ne zaman? Bugün Recep ayının kaçıncı günü 2022? Receb ayına girdik mi? Recebi Şerif ayına hangi gün giriyoruz? Bugün Recebin kaçıncı günündeyiz? Detaylar sizlerle...

3 AYLAR NE ZAMAN 2022?

Üç aylar Receb ayının 1. günü başlayacaktır. 2022 yılında 3 aylar 2 Şubat 2022 tarihinde başlayacak. Recep ayının ilk günü 2 Şubat 2022 tarihine denk gelmektedir.

RECEP AYI NE ZAMAN 2022?

2022 yılındaki Recep ayı 2 Şubat 2022 Çarşamba günü başlayacaktır. Mübarek 3 aylar Recep ayı ile başladığı için 3 aylar 2 Şubat tarihinde başlamış olacaktır.

Recep ayının 1. günü : 2 Şubat 2022 Çarşamba

2 Şubat 2022 Çarşamba Recep ayının 1. gecesi : 1 Şubat'ı 2 Şubat'a bağlayan gece

RECEP AYINA GİRDİK Mİ?

31 Ocak 2022 bugün Recep ayında değiliz. Henüz Recep ayı içerisine girmedik . Recep ayının 1. günü 2 Şubat Çarşamba 2022 tarihindedir. Yani 2 gün sonra Recep ayının 1. günü olacaktır. Recep ayının 1. gecesi ise yarın akşam yani 1 Şubat Salıyı 2 Şubat Çarşambaya bağlayan gece olacaktır.

BUGÜN RECEP AYININ KAÇINCI GÜNÜ?

Bugün Recep ayında değiliz. Recep ayının 1. günü 2 Şubat Çarşambaya denk gelmektedir.

Recep ayı ve günleri şu şekilde:

2 Şubat : Recep ayı 1. günü

3 Şubat : Recep ayı 2. günü

4 Şubat : Recep ayı 3. günü

5 Şubat : Recep ayı 4. günü

6 Şubat : Recep ayı 5. günü

7 Şubat : Recep ayı 6. günü

8 Şubat : Recep ayı 7. günü

9 Şubat : Recep ayı 8. günü

10 Şubat : Recep ayı 9. günü

11 Şubat : Recep ayı 10. günü

12 Şubat : Recep ayı 11. günü

13 Şubat : Recep ayı 12. günü

14 Şubat : Recep ayı 13. günü

15 Şubat : Recep ayı 14. günü

16 Şubat : Recep ayı 15. günü

17 Şubat : Recep ayı 16. günü

18 Şubat : Recep ayı 17. günü

19 Şubat : Recep ayı 18. günü

20 Şubat : Recep ayı 19. günü

21 Şubat : Recep ayı 20. günü

22 Şubat : Recep ayı 21. günü

23 Şubat : Recep ayı 22. günü

24 Şubat : Recep ayı 23. günü

25 Şubat : Recep ayı 24. günü

26 Şubat : Recep ayı 25. günü

27 Şubat : Recep ayı 26. günü

28 Şubat : Recep ayı 27. günü

1 Mart : Recep ayı 28. günü

2 Mart : Recep ayı 29. günü

3 Mart : Recep ayı 30. günü

4 Mart : Şaban ayı 1. günü

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