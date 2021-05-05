Bugün orucun kaçıncı günü? Bugün kaçıncı oruç? Ramazanın kaçıncı günündeyiz?

Ramazan-ı Şerif'i sonlarına yaklaştığımız şu günlerde oruç heyecanı da tüm hızıyla devam ediyor. Vatandaşlar "bugün orucun kaçıncı günü? Bugün kaçıncı oruç? Ramazanın kaçıncı günündeyiz?" Sorularına yanıt arıyor. Ramazan'ın son günü arifenin ardından 3 günlük bayram süreci başlayacak. Peki, bugün orucun kaçıncı günü? 2021 Ramazan ne zaman bitiyor? 5 Mayıs orucun kaçıncı günü bugün?