Bugün orucun kaçıncı günü? Bugün kaçıncı oruç? Ramazanın kaçıncı günündeyiz?
Ramazan-ı Şerif'i sonlarına yaklaştığımız şu günlerde oruç heyecanı da tüm hızıyla devam ediyor. Vatandaşlar "bugün orucun kaçıncı günü? Bugün kaçıncı oruç? Ramazanın kaçıncı günündeyiz?" Sorularına yanıt arıyor. Ramazan'ın son günü arifenin ardından 3 günlük bayram süreci başlayacak. Peki, bugün orucun kaçıncı günü? 2021 Ramazan ne zaman bitiyor? 5 Mayıs orucun kaçıncı günü bugün?
Ramazan ayının sonlarına yaklaşıyoruz. Oruç ibadetinin devam ettiği ay boyunca iftar ve imsak vakitleri de her gün farklılık gösteriyor. Haliyle vatandaşlar da orucun kaçıncı günü olduğunuunutabiliyorlar.
BUGÜN ORUCUN KAÇINCI GÜNÜ?
Bugün yani 4 Mayıs 2021 Salı Ramazan ayının 22. günü
Ramazan orucunda 22. günü geride bırakmaya hazırlanıyoruz.
Diyanet 2021 Ramazan imsakiyesine göre orucun denk geldiği günler şöyle:
4 Mayıs 2021 Salı : Ramazan ayının 22. günü
5 Mayıs 2021 Çarşamba : Ramazan ayının 23. günü
6 Mayıs 2021 Perşembe : Ramazan ayının 24. günü
7 Mayıs 2021 Cuma : Ramazan ayının 25. günü
8 Mayıs 2021 Cumartesi : Ramazan ayının 26. günü
9 Mayıs 2021 Pazar : Ramazan ayının 27. günü
10 Mayıs 2021 Pazartesi : Ramazan ayının 28. günü
11 Mayıs 2021 Salı : Ramazan ayının 29. günü
12 Mayıs 2021 Çarşamba : Ramazan ayının 30. günü
2021 yılı dini günleri…
Üç ayların başlangıcı - 13 Şubat Cumartesi
Regaip Kandili - 18 Şubat Perşembe
Miraç Kandili - 10 Mart Çarşamba
Berat Kandili – 27 Mart Cumartesi
Ramazan Başlangıcı - 13 Nisan Salı
Kadir gecesi - 8 Mayıs Cumartesi
Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba
Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe
Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma
Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi
Kurban Bayramı Arifesi- 19 Temmuz Pazartesi
Kurban Bayramı 1. Gün - 20 Temmuz Salı
Kurban Bayramı 2.Gün- 21 Temmuz Çarşamba
Kurban Bayramı 3.Gün- 22 Temmuz Perşembe
Kurban Bayramı 4. Gün- 23 Temmuz Cuma
Hicri Yılbaşı - 9 Ağustos Pazartesi
Aşure günü - 18 Ağustos Çarşamba
Mevlid Kandili - 17 Ekim Pazar