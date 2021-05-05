Bugün orucun kaçıncı günü? Bugün kaçıncı oruç? Ramazanın kaçıncı günündeyiz?
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Bugün orucun kaçıncı günü? Bugün kaçıncı oruç? Ramazanın kaçıncı günündeyiz?

Bugün orucun kaçıncı günü? Bugün kaçıncı oruç? Ramazanın kaçıncı günündeyiz?
Haberler.com / Ramazan Eles - Haberler | Gündem

Ramazan-ı Şerif'i sonlarına yaklaştığımız şu günlerde oruç heyecanı da tüm hızıyla devam ediyor. Vatandaşlar "bugün orucun kaçıncı günü? Bugün kaçıncı oruç? Ramazanın kaçıncı günündeyiz?" Sorularına yanıt arıyor. Ramazan'ın son günü arifenin ardından 3 günlük bayram süreci başlayacak. Peki, bugün orucun kaçıncı günü? 2021 Ramazan ne zaman bitiyor? 5 Mayıs orucun kaçıncı günü bugün?

Ramazan ayının sonlarına yaklaşıyoruz. Oruç ibadetinin devam ettiği ay boyunca iftar ve imsak vakitleri de her gün farklılık gösteriyor. Haliyle vatandaşlar da orucun kaçıncı günü olduğunuunutabiliyorlar.

BUGÜN ORUCUN KAÇINCI GÜNÜ?

Bugün yani 4 Mayıs 2021 Salı Ramazan ayının 22. günü

Ramazan orucunda 22. günü geride bırakmaya hazırlanıyoruz.

Diyanet 2021 Ramazan imsakiyesine göre orucun denk geldiği günler şöyle:

4 Mayıs 2021 Salı : Ramazan ayının 22. günü

5 Mayıs 2021 Çarşamba : Ramazan ayının 23. günü

6 Mayıs 2021 Perşembe : Ramazan ayının 24. günü

7 Mayıs 2021 Cuma : Ramazan ayının 25. günü

8 Mayıs 2021 Cumartesi : Ramazan ayının 26. günü

9 Mayıs 2021 Pazar : Ramazan ayının 27. günü

10 Mayıs 2021 Pazartesi : Ramazan ayının 28. günü

11 Mayıs 2021 Salı : Ramazan ayının 29. günü

12 Mayıs 2021 Çarşamba : Ramazan ayının 30. günü

2021 yılı dini günleri…

Üç ayların başlangıcı - 13 Şubat Cumartesi

Regaip Kandili - 18 Şubat Perşembe

Miraç Kandili - 10 Mart Çarşamba

Berat Kandili – 27 Mart Cumartesi

Ramazan Başlangıcı - 13 Nisan Salı

Kadir gecesi - 8 Mayıs Cumartesi

Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi

Kurban Bayramı Arifesi- 19 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 1. Gün - 20 Temmuz Salı

Kurban Bayramı 2.Gün- 21 Temmuz Çarşamba

Kurban Bayramı 3.Gün- 22 Temmuz Perşembe

Kurban Bayramı 4. Gün- 23 Temmuz Cuma

Hicri Yılbaşı - 9 Ağustos Pazartesi

Aşure günü - 18 Ağustos Çarşamba

Mevlid Kandili - 17 Ekim Pazar

Ramazan Eles
Gündem Editörü
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