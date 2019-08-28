Bugün nasıl yazılır? TDK'ya göre bu gün ayrı mı bitişik mi yazılır?

28.08.2019 07:34

Bugün kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır bazen karıştırabiliyoruz. Peki, bu gün nasıl yazılır? Doğru yazılışı hangisi? Bugün mü bu gün mü? TDK'ya göre "bugün" kelimesi ayrı mı bitişik mi yazılır?

BUGÜN NASIL YAZILIR? BUGÜN MÜ BU GÜN MÜ?

Bugün nasıl yazılır sorusunun TDK'ya göre cevabı: "bugün" şeklindedir. TDK'ya göre "içinde bulunulan gün" anlamında olan bu sözcüğün doğru yazımı aslında kullanıldığı yere göre değişmektedir.

İçinde bulunulan gün ya da dönemi ifade etmek için kullanılan "Bugün" sözcüğü bitişik yazılır.

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BUGÜN İÇİN ÖRNEK CÜMLELER

Bugün hiç keyfim yok.

1. isim İçinde bulunulan gün:

"Yarın bugünden o kadar da farklı olmayacak." - Elif Şafak

2. isim İçinde bulunulan çağ, zaman:

"Masalların yıllarca uzakları gösteren büyülü aynasına bugünün çocukları dudak bükerler." - Nazım Hikmet

3. zarf İçinde bulunulan gün içinde:

"Dün hastanedeydik, bugün işimizin başındayız." - Ahmet Ümit