Bugün kandil mi? Üç aylar ve kandiller ne zaman? 2021 dini günler

Mübarek 3 ayların başlamasıyla müslüman alemi kandil günlerini araştırmaya başladı. Kandil tarihleri ve 2021 dini günler hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Dinizimizdeki 5 kandilin 4'ü üç ayların içerisinde yer alıyor. Peki en yakın kandil ne zaman? Kandile kaç gün kaldı? Bugün kandil mi? Regaib, Mirac ve Berat kandili ne zaman?