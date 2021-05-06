Bugün kandil mi? Kadir Gecesi'ne kaç gün var? 2021 Kandil günleri ne zaman? En yakın kandil ne zaman?

Dinimizdeki 5 kandilin 4'ü üç ayların içerisinde yer alıyor. Mübarek Ramazan ayındaki kandil ise Kadir Gecesi'dir. Vatandaşlar bugün kandil mi, Kadir Gecesi bugün mü merak ediyor. Peki, bugün kandil mi? En yakın kandil ne zaman? Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün? Ramazan ayındaki kandil ne zamana denk geliyor? 2021 dini günler ve kandiller takvimi haberimizde...

Bugün kandil mi merak ediliyor. Ramazan ayının 27. gecesi Kadir Gecesi'dir. Peki bugün Ramazan ayının 27. gecesi mi? Kadir Gecesi bugün mü? Kadir Gecesi ne zaman? Bugün kandil mi? Kadir Gecesi'ne kaç gün var? 2021 Kandil günleri ne zaman? En yakın kandil ne zaman? Ayrıntılar haberimizde.

BUGÜN KANDİL Mİ?

6 Mayıs Perşembe bugün kandil değildir . En yakın kandil Ramazan ayının 27. gecesindeki Kadir Gecesidir. Kadir Gecesi ise 8 Mayıs Cumartesi günüdür. Daha doğrusu 8 Mayıs'ı 9 Mayıs'a bağlayan gece Kadir Gecesidir.

2021 KADİR GECESİ NE ZAMAN? HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Kadir Gecesi, Ramazan ayının 27. gecesidir. Yani önümüzdeki 8 Mayıs Cumartesi'yi 9 Mayıs Pazar'a bağlayan gece Kadir Gecesi'dir.

Kadir Gecesi : 8 Mayıs Cumartesi

KADİR GECESİNE KAÇ GÜN VAR?

Kadir Gecesi 8 Mayıs Cumartesi günüdür. Buna göre Kadir Gecesi'ne 2 gün kalmıştır.

2021 KANDİL GÜNLERİ NE ZAMAN?

2021 yılı için kandillerin tarihleri aşağıdaki gibidir:

Regaip Kandili : 18 Şubat 2021 Perşembe

Miraç Kandili : 10 Mart 2021 Çarşamba

Berat Kandili : 27 Mart 2021 Cumartesi

Kadir Gecesi : 8 Mayıs 2021 Cumartesi

Mevlid Kandili : 17 Ekim 2021 Pazar

2021 DİNİ GÜNLER VE KANDİLLER TAKVİMİ

KADİR GECESİ NELER YAPILMALI?

Bir hadiste inanarak ve mükâfatını Allah'tan bekleyerek Kadir Gecesi'ni ihyâ edenlerin geçmiş günahlarının affedileceği müjdelenmiştir (Buhârî, "Fazlu leyleti'l-?adr", 1; Müslim, "?alâtü'l-müsâfirîn", 175-176). Ramazanın son on gününe girildiğinde Hz. Peygamber dünyevî işlerden uzaklaşıp i'tikâfa çekilir, geceleri daha çok ibadet ve tefekkürle geçirdiği gibi ailesini de uyanık tutardı (Buhârî, "Fazlu leyleti'l-?adr", 5; "İ?tikâf", 1; Müslim, "İ?tikâf", 1-5; Tirmizî, "?avm", 73).

KADİR GECESİ HANGİ DUALAR YAPILMALIDIR?

Bir hadiste Resûl-i Ekrem'in Kadir Gecesi'nde, "Allahım! Sen affedicisin, affı seversin, beni de affet!" şeklinde dua edilmesini tavsiye ettiği belirtilir (Tirmizî, "Da?avât", 84; İbn Mâce, "Du?â?", 5). Bu sebeple müslümanlar, ramazan ayının son on gecesini ve özellikle âlimlerin çoğunluğunun işaret ettiği 27. geceyi, kulluk bilinci içinde ibadet ederek ve geçmişte yaptıkları hataları bir daha tekrarlamamaya kesin karar vererek geçirmeye özen gösterirler.

KADİR GECESİ'NİN KESİN OLARAK BELİRLENMEMESİNİN HİKMETİ NEDİR?

Kadir Gecesi'nin kesin olarak belirlenmemesinin hikmeti üzerinde duran âlimler, bu durumun gecenin feyzinden istifade etmek için daha uygun olduğunu söylemişlerdir. Zira Kadir Gecesi'nin bildirilmesi halinde müslümanlar sadece o geceyi ihya etmekle yetinebilirlerdi. Halbuki kısmî belirsizlik sayesinde müminlerin Kadir Gecesi ümidiyle bütün ramazan gecelerini ibadet şuuru içerisinde geçirmeleri söz konusudur. Ayrıca Kadir Gecesi'nin bildirilmemesi yoluyla müslümanların bilerek ona saygısızlık göstermeleri veya tâzimde aşırıya kaçmaları önlenmiş olur (Zemahşerî, IV, 273; Fahreddin er-Râzî, XXXII, 28-29).