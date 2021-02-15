Bugün kandil mi? 2021 dini gün ve geceler: Üç aylar ve kandiller ne zaman?

Mübarek 3 ayların başlamasıyla müslüman alemi kandil günlerini araştırmaya başladı. Kandil tarihleri ve 2021 dini günler hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Dinizimizdeki 5 kandilin 4'ü üç ayların içerisinde yer alıyor. Peki en yakın kandil ne zaman? Kandile kaç gün kaldı? Bugün kandil mi? Regaib, Mirac ve Berat kandili ne zaman?