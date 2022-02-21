Bugün hangi diziler var? 21 Şubat TV yayın akışı! Bu akşam televizyonda neler var? TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV bugünkü TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var sorusunun yanıtı merak ediliyor. Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 21 Şubat yayın akışı Bugün hangi diziler var? 21 Şubat Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 21 Şubat Perşembe ATV, TV8, Star, Kanal D, FOX, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı!

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 21 Şubat Perşembe Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

21 ŞUBAT YAYIN AKIŞI

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18:10 Senin Hayatın

18:45 Show Ana Haber

20:00 Üç Kuruş

00:15 Baba

03:00 Aziz

FOX TV YAYIN AKIŞI

16:45 Fulya İle Umudun Olsun

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Yasak Elma

23:45 Evlilik Hakkında Her Şey

02:30 En Hamarat Benim

05:00 Kefaret

KANAL D YAYIN AKIŞI

16:00 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:45 Yargı

03:30 Gelinim Mutfakta

05:00 Asi

ATV YAYIN AKIŞI

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kalp Yarası

00:20 Bir Zamanlar Çukurova

03:05 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

05:20 Bir Zamanlar Çukurova

STAR TV YAYIN AKIŞI

18:30 Star Ana Haber

20:00 Kocan Kadar Konuş (Yerli Sinema)

22:30 Kocan Kadar Konuş (Yerli Sinema)

00:45 Aramızda Kalsın

03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

04:30 Söz

TRT1 YAYIN AKIŞI

16:30 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu

00:10 Teşkilat

02:50 Alparslan: Büyük Selçuklu

TV8 YAYIN AKIŞI

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star (Yeni Bölüm)

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Canım Annem

02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

04:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

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