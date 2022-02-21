Bugün hangi diziler var? 21 Şubat TV yayın akışı! Bu akşam televizyonda neler var? TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV bugünkü TV yayın akışı
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21 Şubat 2022 Perşembe günü televizyonda neler olduğu birçok kişi tarafından merak edilmekte. gelecek? Bir Zamanlar Çukurova, Kardeşlerim, Ada Masalı, Aziz, Camdaki Kız, Gönül Dağı, Sadakatsiz, Kuruluş Osman, Misafir, Survivor, Evlilik Hakkında Her Şey, Kalp Yarası, Masumlar Apartmanı, Yasak Elma, Yalancı, Kırmızı Oda, Barbaroslar, Yargı, Teşkilat yeni bölümü olacak mı? Bugün hangi diziler var? 21 Şubat Perşembe TV8, Star TV, Kanal D ve TRT 1 yayın akışı! Televizyonda bugün neler var?
Bugün hangi diziler var sorusunun yanıtı merak ediliyor. Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 21 Şubat yayın akışı Bugün hangi diziler var? 21 Şubat Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 21 Şubat Perşembe ATV, TV8, Star, Kanal D, FOX, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı!
Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 21 Şubat Perşembe Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
- 18:10 Senin Hayatın
- 18:45 Show Ana Haber
- 20:00 Üç Kuruş
- 00:15 Baba
- 03:00 Aziz
- 16:45 Fulya İle Umudun Olsun
- 19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
- 20:00 Yasak Elma
- 23:45 Evlilik Hakkında Her Şey
- 02:30 En Hamarat Benim
- 05:00 Kefaret
- 16:00 Arka Sokaklar
- 18:45 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Çok Güzel Hareketler 2
- 23:45 Yargı
- 03:30 Gelinim Mutfakta
- 05:00 Asi
- 16:20 Esra Erol'da
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Kalp Yarası
- 00:20 Bir Zamanlar Çukurova
- 03:05 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
- 05:20 Bir Zamanlar Çukurova
- 18:30 Star Ana Haber
- 20:00 Kocan Kadar Konuş (Yerli Sinema)
- 22:30 Kocan Kadar Konuş (Yerli Sinema)
- 00:45 Aramızda Kalsın
- 03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 04:30 Söz
- 16:30 Seksenler
- 19:00 Ana Haber
- 19:55 İddiaların Aksine
- 20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu
- 00:10 Teşkilat
- 02:50 Alparslan: Büyük Selçuklu
- 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 20:00 Survivor All Star (Yeni Bölüm)
- 00:15 Survivor Ekstra
- 01:30 Canım Annem
- 02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 04:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa