Bugün güncellenecek korona risk haritasında, İstanbul dahil 9 ilin turuncudan kırmızıya geçmesi bekleniyor
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Bugün güncellenecek korona risk haritasında, İstanbul dahil 9 ilin turuncudan kırmızıya geçmesi bekleniyor

15.03.2021 09:41 | Son Güncelleme: 15.03.2021 10:26

Normalleşme sürecinde kısıtlamaların gidişatını belirleyen koronavirüs risk haritası, bugün güncellenecek. İllerin dört renk ile farklı kategorilere ayrıldığı haritada özellikle 9 ilin; turuncu ile gösterilen yüksek riskli il grubundan, kırmızı ile gösterilen çok yüksek riskli iller kategorisine geçmesi bekleniyor. Bu illerin ise İstanbul, Çanakkale, Kocaeli, Tekirdağ, Kırklareli, Yalova, Mersin, Kilis ve Artvin olacağı tahmin ediliyor.

1 Mart'ta ülke genelinde başlayan kademeli normalleşme süreci kapsamında, illerin risk haritası çıkarıldı. Her şehir vaka durumuna, aşılama kapasitesine, hastanelerindeki doluluk oranlarına göre çeşitli değerlendirmelerden geçirildi ve dört renk grubuna ayrıldı. Buna göre düşük riskli iller mavi, orta riskli iller sarı, yüksek riskli iller turuncu, çok yüksek riskli iller ise kırmızı ile gösterildi. Kısıtlamalar da illerin renklerine göre kendi içlerinde kademeli olarak kaldırıldı ya da devam ettirildi.

HARİTA İLE İLLERİN YENİ RENGİ BELİRLENECEK

Sürecin başında açıklanan ilk koronavirüs risk haritasının iki haftada bir güncelleneceği belirtilmişti. Bugün de yeni haritanın açıklanması bekleniyor. Buna göre hangi illerin renk değiştireceği, hangilerinin aynı kalacağı merak konusu oluyor.

9 İLİN TURUNCUDAN KIRMIZIYA GEÇMESİ BEKLENİYOR

Bugün gerçekleştirilecek Kabine toplantısında hem risk haritası hem de koronavirüs süreci ele alınacak. Son dönemdeki artan vaka sayıları ve yapılması gerekenler de değerlendirilecek. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan, 100 bin nüfusa denk gelen haftalık vaka sayılarını içeren haritanın da güncellenmesi ile başta İstanbul olmak üzere Çanakkale, Kocaeli, Tekirdağ, Kırklareli, Yalova, Mersin, Kilis ve Artvin gibi 'yüksek riskli' (turuncu) illerin, 'çok yüksek riskli' (kırmızı) iller kategorisine geçmesi bekleniyor.

Bugün güncellenecek korona risk haritasında, İstanbul dahil 9 ilin turuncudan kırmızıya geçmesi bekleniyor
Haber Yorumları (31)
İZZET: Onlara yaşlılar lazım sadece oy veren onlar kaldı
Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
EKONOMİNİLİST: 1 AY KAPAT HERŞEYİ KOMPLE AŞIDAN GEÇİR MİLLETİ SONRA SAL MİLLETİ SENDE RAHATLA MİLLETDE. AA PARDON EKONOMİ KALDIRMAZ DEĞİL Mİ ? OYSA Kİ EKONOMİMİZ BÜYÜYOR.
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ZEHA: Artık kapatmayın, yeter. . kapatmak çözüm değil. gezen geziyor zaten, esnafı bitirmeyin.
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