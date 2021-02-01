Bugün deprem nerede oldu? Deprem nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde oldu?
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Bugün deprem nerede oldu? Deprem nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde oldu?

01.02.2021 09:26 | Son Güncelleme: 01.02.2021 09:30
Bugün deprem nerede oldu? Deprem nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde oldu?

Güne depremle uyanan Türkiye'de son depremlerin listesi merak ediliyor. Bugün deprem nerede oldu? Deprem nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde oldu? soruları da yanıt arıyor.

Alınan son dakika bilgisine göre Ege'de deprem oldu. Kandilli Rasathanesi'ne göre kaç büyüklüğünde deprem meydana geldi? Ege'de deprem oldu mu? Nerede deprem oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? Ölü veya yaralı var mı? Saat kaçta deprem oldu? Bugün deprem nerede oldu? Deprem nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde oldu?

BUGÜN DEPREM NEREDE OLDU?

Karaburun ilçesi açıklarında saat 08.03'te 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Devamında AFAD'ın açıkladığı verilere göre peş peşe 2.9 ve 3 büyüklüğünde iki deprem daha oldu. Aynı bölgede 08:46'da 5.1 büyüklüğünde bir deprem daha yaşanırken, AFAD bir dakika sonra 4.8 büyüklüğünde bir sarsıntının daha olduğunu açıkladı.

KUŞADASI'NDA DEPREM

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada, depremin Kuşadası Körfezi açıklarında meydana geldiği büyüklüğünün ise 3.1 olarak olduğu duyuruldu. Saat 11.07'de meydana gelen depremin derinliği ise 7.0 km. olarak açıklandı.

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