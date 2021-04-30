Bugün BİM açık mı? BİM saat kaçta kapanıyor? Marketler kaçta açılıyor? 30 Nisan BİM açılış saati? ŞOK Migros açılış saatleri! BİM çalışma saatleri!

Bugün BİM açık mı? BİM açılış saati kaçta? 30 Nisan BİM saat kaçta açılıyor? sorusu merak ediliyor. Marketler kaçta açılıyor? Koronavirüs pandemisi nedeniyle marketlerin açılış saati sabah 9'dan sonraya ertelendi. Bu nedenle BİM saat kaçta açılıyor? 2021 BİM açılış saati! BİM mesai saatleri - BİM kaça kadar açık? sorularının yanıtlarını sizler için derledik. İşte, A101 ŞOK Migros açılış saatleri!

Bugün BİM açık mı? Marketler kaçta açılıyor? BİM mesai saatleri kaçla kaç arası? BİM saat kaçta açılıyor? İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında belirlenen saat aralıkları ile açık olacak marketlerin çalışma saatleri nedir? BİM saat kaçta açılıyor, kapanıyor? 30 Nisan BİM hafta sonu açık mı? A101 hafta sonu açık mı? BİM kaça kadar açık? İşte A101 ŞOK Migros açılış saatleri! BİM çalışma saatleri nedir? BİM saat kaçta kapanıyor? Marketler kaçta açılıyor? 30 Nisan BİM açılış saati? A 101 ŞOK Migros açılış saatleri! BİM çalışma saatleri! İşte detaylar haberimizde...

BUGÜN BİM AÇIK MI? MARKET KAÇTA AÇILIYOR? BİM AÇILIŞ SAATİ

Bir önceki genelgede sokağa çıkma kısıtlamasındaki sürelere uymak için tüm işyerlerinin (istisna getirilenler hariç) çalışma saatleri hafta içi günlerde 07.00-18.00 saatleri arası olarak açık kalması belirlenmişti. Bugün marketler, 18.00'a kadar açık tutulacak. Yarın itibariyle ise 10.00'da açılıp 17.00'a kadar açık kalabilecek.

2021 BİM SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

BİM hafta içi ve Cumartesi 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

HAFTA İÇİ MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ: A101 KAPANIŞ SAATİ

A101 hafta içi ve Cumartesi 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

HAFTA İÇİ ŞOK MARKET KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

ŞOK hafta içi ve Cumartesi 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

ŞOK Pazar günü 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

MİGROS ÇALIŞMA SAATLERİ

Migros hafta içi ve Cumartesi 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

Tam kapanma sürecinde market zincirler kapalı olacaktır.

BAKKALLAR AÇIK MI?

Bakkallar hafta içi marketler ile aynı saat aralığında çalışır. Hafta içi 10.00 ile 17.00 arası hizmet veriyor.

Sokağa çıkma yasağının devam ettiği hafta sonu günlerinde mutfak ihtiyaçlarını tamamlamak isteyen vatandaşlar için market, bakkal, kasap, manav gibi işletmeler kapsam dışında yer alıyor. Sokağa çıkma yasağında market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak.

#EVDEKAL

COVID-19'un yayılmasını önlemek için:

Ellerinizi sık sık temizleyin. Sabun, su veya alkol bazlı dezenfektan kullanın.

Öksüren veya hapşıran kişilerle aranızda güvenli mesafeyi koruyun.

Fiziksel mesafeyi koruyamadığınız durumlarda maske takın.

Gözlerinize, burnunuza veya ağzınıza dokunmayın.

Öksürürken veya hapşırırken burnunuzu ve ağzınızı dirseğinizin iç kısmıyla veya bir mendille kapatın.

Kendinizi iyi hissetmiyorsanız evde kalın.

Ateş, öksürük ve solunum güçlüğü şikayetleriniz varsa tıbbi yardım alın.

Başvuracağınız sağlık hizmetleri sağlayıcısını önceden aramak, doğru sağlık tesisine en hızlı şekilde yönlendirilmenize olanak tanır. Bu yaklaşım, hem sizi korur hem de virüslerin ve diğer enfeksiyonların yayılmasını önler.

Maskeler

Maskeler, virüsün maskeyi takan kişiden diğer kişilere yayılmasını önlemeye yardımcı olabilir. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun.

#EVDEKAL