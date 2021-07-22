Bugün bayramın kaçıncı günü? 22 Temmuz Perşembe Kurban Bayramı'nın kaçıncı günündeyiz?

Bugün Kurban Bayramı'nın kaçıncı günündeyiz? Kurban Bayramı son günü bugün mü yarın mı? Kurbanın son günü ne zaman? Bugün kurbanın kaçıncı günü? Kurban Bayramı son günü 22 Temmuz mu 23 Temmuz mu yoksa 24 Temmuz mu? Tüm tarihler haberimizde...