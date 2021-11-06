Şehit yakınına küfür eden Lütfü Türkkan'ın basın toplantısında İYİ Parti'den istifa edeceği konuşuluyor - Haberler
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Şehit yakınına küfür eden Lütfü Türkkan'ın basın toplantısında İYİ Parti'den istifa edeceği konuşuluyor

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Politika

Bingöl'de İYİ Parti lideri Akşener'i protesto eden Tahir Gümren isimli şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan'ın bugün saat 12.00'de İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda basın açıklaması yapması bekleniyor. Türkkan'ın yaşanan olayın ardından istifa edeceği konuşuluyor.

Parti yöneticileri ve milletvekilleriyle Bingöl gelen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e esnaf ziyareti sırasında şehit yakını Tahir Gümren, İYİ Parti'nin HDP ile yakın ilişki kurduğunu savunarak tepkisini dile getirdi. Bunun üzerine polis ekiplerinin bölgeden uzaklaştırmaya çalıştığı kişinin yanına giden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, boynuna sarılarak bir süre dinlediği kişiye sinkaflı sözler sarf etti.

Lütfü Türkkan'in şehit yakını olduğunu ifade eden kişinin kulağına eğilerek ettiği küfür kamuoyunda büyük tepki çekti. Sosyal medyada bir anda gündem olaya tepkiler çığ gibi büyüdü. Bazı kullanıcılar Türkkan'ın parti ile ilişkisinin kesilmesini talep etti.

Şehit yakınına yapılan bu davranışa her kesimden sert tepki gelince Türkkan, "Küfretmedim, sarılıp yürüdüm" dedi.

Şehit yakınına küfür eden Lütfü Türkkan'ın basın toplantısında İYİ Parti'den istifa edeceği konuşuluyor

Bu gelişmelerin ardından Lütfü Türkkan'ın bugün saat 12:00'de İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda basın açıklaması yapması bekleniyor. Türkkan'ın bu basın toplantısında, partisinden istifa edeceği kulislerde konuşuluyor.

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Servet Uzun
Servet Uzun
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