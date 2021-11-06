Şehit yakınına küfür eden Lütfü Türkkan'ın basın toplantısında İYİ Parti'den istifa edeceği konuşuluyor

Parti yöneticileri ve milletvekilleriyle Bingöl gelen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e esnaf ziyareti sırasında şehit yakını Tahir Gümren, İYİ Parti'nin HDP ile yakın ilişki kurduğunu savunarak tepkisini dile getirdi. Bunun üzerine polis ekiplerinin bölgeden uzaklaştırmaya çalıştığı kişinin yanına giden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, boynuna sarılarak bir süre dinlediği kişiye sinkaflı sözler sarf etti.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ TOPLADI

Lütfü Türkkan'in şehit yakını olduğunu ifade eden kişinin kulağına eğilerek ettiği küfür kamuoyunda büyük tepki çekti. Sosyal medyada bir anda gündem olaya tepkiler çığ gibi büyüdü. Bazı kullanıcılar Türkkan'ın parti ile ilişkisinin kesilmesini talep etti.

"KÜFRETMEDİM, SARILIP YÜRÜDÜM" SAVUNMASI

Şehit yakınına yapılan bu davranışa her kesimden sert tepki gelince Türkkan, "Küfretmedim, sarılıp yürüdüm" dedi.

LÜTFÜ TÜRKKAN İSTİFA EDECEK İDDİASI

Bu gelişmelerin ardından Lütfü Türkkan'ın bugün saat 12:00'de İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda basın açıklaması yapması bekleniyor. Türkkan'ın bu basın toplantısında, partisinden istifa edeceği kulislerde konuşuluyor.

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