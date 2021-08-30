Bugün (30 Ağustos Pazartesi) kütüphaneler açık mı?
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Bugün (30 Ağustos Pazartesi) kütüphaneler açık mı?

Bugün (30 Ağustos Pazartesi) kütüphaneler açık mı?
Haberler.com - Haberler | Gündem

30 Ağustos Pazartesi günün resmi tatil olması sebebiyle bazı kurumların açık olup olmadığı merak edildi. En çok merak edilen kurumlardan biri de kütüphaneler oldu. Peki, 30 Ağustos Pazartesi, bugün kütüphaneler açık mı?

Zafer Bayramı coşkuyla kutlanırken kütüphaneler açık olup olmadığı merak edildi. İşte vatandaşların çok merak ettiği 30 Ağustos Pazartesi kütüphaneler açık mı, sorusunun yanıtı. Bugün kütüphaneler açık mı?

30 AĞUSTOS PAZARTESİ KÜTÜPHANELER AÇIK MI?

Kütüphaneler resmi tatil nedeniyle 30 Ağustos 2021 Pazartesi günü kapalı olacaktır. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

30 AĞUSTOS'UN ANLAMI NEDİR?

Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yıl 30 Ağustos günü kutlanan ulusal bayramıdır. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

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