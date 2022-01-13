Büge ismi popüler isimlerden olmasa da anlamı ile güzel isimler sınıfına giriyor. Peki, Büge isminin anlamı nedir? Büge ne demek? Büge isminin manası nedir? Büge ne anlama geliyor?

BÜGE İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Büge isminin anlamı "Su bendi, bent" anlamlarına gelmektedir.

KURAN-I KERİM'DE BÜGE İSMİ GEÇİYOR MU?

Kur'an-ı Kerim'de Büge ismi geçmemektedir.

TDK'YA GÖRE BÜGE NE DEMEK?

Büge ismi TDK sözlükte geçmiyor.

BÜGE İSMİ NEREDE GEÇİYOR?

Fox TV Mahkum dizisinde "Büge Yesari" isminde bir karakter vardır. Büge karakterini "Melike İpek Yalova" canlandırmaktadır.

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