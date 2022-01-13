Büge isminin anlamı nedir? Büge ne demek? Büge isminin manası nedir? Büge ne anlama geliyor?
Mahkum dizisi izleyenler Büge karakterini hakkında, Büge isminin anlamı nedir? Büge ne demek? Büge isminin manası nedir? Büge ne anlama geliyor? merak ediyor. Peki, Büge ismi nedir? Büge ismi ne anlama geliyor? Büge isminin anlamı nedir? İşte detaylar...
Büge ismi popüler isimlerden olmasa da anlamı ile güzel isimler sınıfına giriyor. Peki, Büge isminin anlamı nedir? Büge ne demek? Büge isminin manası nedir? Büge ne anlama geliyor?
Büge isminin anlamı "Su bendi, bent" anlamlarına gelmektedir.
Kur'an-ı Kerim'de Büge ismi geçmemektedir.
Büge ismi TDK sözlükte geçmiyor.
Fox TV Mahkum dizisinde "Büge Yesari" isminde bir karakter vardır. Büge karakterini "Melike İpek Yalova" canlandırmaktadır.
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