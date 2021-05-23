Buğday tarlasında çıkan yangın 30 dönümden fazla ekili alanı küle çevirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Buğday tarlasında çıkan yangın 30 dönümden fazla ekili alanı küle çevirdi

İhlas Haber Ajansı / Elifnaz Altürk - Haberler | 3. Sayfa

Buğday tarlasında çıkan yangın 30 dönümden fazla ekili alanı küle çevirdi Antalya'da buğday tarlasında çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılarak 30 dönümden fazla alanı küle çevirdi.

Buğday tarlasında çıkan yangın 30 dönümden fazla ekili alanı küle çevirdi

ANTALYA - Antalya'da buğday tarlasında çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılarak 30 dönümden fazla alanı küle çevirdi. Yanan tarlanın yanında ekinleri olan vatandaş Sabahattin Toprak, "Burada benim de tarlam var, yangın bana sıçramadı ama diğer tarlalara sıçramış. Yaklaşık 30-40 dönüm yer yandı" dedi.

Yangın, Döşemealtı ilçesi Ilıca Mahallesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde bilinmeyen bir sebeple buğday tarlasında yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale etmeye başladı. Şiddetli rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan yangın 30 dönümden fazla alanı küle çevirdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa süre içerisinde söndürülse de sarı buğday tarlaları siyah renge büründü.

"Hep birlikte söndürdük"

Tarlaya yakın yerde ikamet eden Ertuğrul Ünal, "Biçer biçiyordu, 10 dakika sonra duman çıkmaya başladı. Baktık ki yangın var. İtfaiye geldi. Köylüler geldi, traktörler geldi, hep beraber söndürdük. Söndürme çalışmaları yaklaşık 1 saat sürdü" dedi.

"30-40 dönüm yer yandı"

Yan tarlada ekinleri olan Sabahattin Toprak ise, "Burada benim de tarlam var, yangın bana sıçramadı ama diğer tarlalara sıçramış. Yaklaşık 30-40 dönüm yer yandı. Evler de ucuz kurtuldu yangından" diye konuştu.

Buğday tarlasında çıkan yangın 30 dönümden fazla ekili alanı küle çevirdi
Buğday tarlasında çıkan yangın 30 dönümden fazla ekili alanı küle çevirdi
Buğday tarlasında çıkan yangın 30 dönümden fazla ekili alanı küle çevirdi
Buğday tarlasında çıkan yangın 30 dönümden fazla ekili alanı küle çevirdi
Buğday tarlasında çıkan yangın 30 dönümden fazla ekili alanı küle çevirdi
Buğday tarlasında çıkan yangın 30 dönümden fazla ekili alanı küle çevirdi
Buğday tarlasında çıkan yangın 30 dönümden fazla ekili alanı küle çevirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Elifnaz Altürk

Yaşlı kadının itfaiye talebi yanlış anlaşılınca mahalle karıştı! Yangına diye gittiler, banyoda kilitli kaldığını öğrendiler
Yaşlı kadının itfaiye talebi yanlış anlaşılınca mahalle karıştı! Yangına diye gittiler, banyoda kilitli kaldığını öğrendiler
Dehşete düşüren intihar metodu! Yaşlı adam boğazına kablo bağlayıp kendini yaktı
Dehşete düşüren intihar metodu! Yaşlı adam boğazına kablo bağlayıp kendini yaktı
Kızdığı eşinin elbiselerini yakıp, kendisini eve kilitledi
Kızdığı eşinin elbiselerini yakıp, kendisini eve kilitledi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Derya Yanık Sedat Peker Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Hülya Avşar Necati Şaşmaz Oktay Kaynarca
Spor Ali Koç Cenk Tosun Ersun Yanal Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Buğday tarlasında çıkan yangın 30 dönümden fazla ekili alanı küle çevirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.5.2021 16:18:27. #1.16#

title