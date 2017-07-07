Buğday da Gümrük Vergisi İndirimi Çiftçiyi Zor Durumda Bırakacak

Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz, buğday ithalatında gümrük vergisi indiriminin çiftçiyi ve üreticiyi zor durumda bırakacağını belirterek hükümetin biran önce bu kararından vazgeçmesi gerektiğini söyledi.



Yozgat Ziraat Odası Başkanlığında aralarında Yerköy Ziraat Odası Başkanı Bahri Yılmaz, Sorgun Ziraat Odası Başkanı Hacı Tuzlacık, Boğazlıyan Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Demiroğlu ve Akdağmadeni Ziraat Odası Başkanı Eyüp Elmalı'nın da bulunduğu Yozgat ve 13 ilçe oda başkanları düzenledikleri ortak basın toplantısında, buğday ithalatında gümrük vergisi indirimi uygulamasının çiftçiyi zor durumda bırakacağını dile getirdi.



Odalar adına açıklama yapan Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 1 lira 05 kuruş ile başlayan buğday satışlarının Yozgat hasadında 80-85 kuruşa kadar düştüğünü belirterek,"2017 yılı hububat biçim sezonu başladı. TMO fiyat listesini açıklamadı. Emanet alım yapılacağı söyleniyor. Kaça alınacak kaç ayda ödenecek bilgi veren yok. Ekonomi Bakanlığının çağrısı üzerine Bakanlar Kurulu kararınca şu günlerde hasadı yapılan buğdayın ithalat gümrük vergisi yüzde 130'dan yüzde 45'e, arpada yüzde 130'dan yüzde 35'e, hasat için hazırlıkları devam eden mısırda ise yüzde 130'dan yüzde 25'e düşürüldü. Bu açıklamalar neticesinde Güneydoğu Anadolu'da 1.05 TL ile başlayan buğday satışları ilimize gelene kadar açıklamalar sebebiyle 0.85- 0.80 TL seviyesine kadar düştü. Çiftçinin girdisi pahalı, Sayın Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanımızdan bu konuda yardım ve destek beklemekteyiz" dedi.



Üreticilerin kurbanlık hayvan alımlarını aylar öncesinden yaptığını söyleyen Açıkgöz,"Hayvan üreticileri aylar öncesinden kurbanlık alımını yaparak mandırasına bağladı, besledi ama bugün Sayın Bakanımız talihsiz bir açıklama yaparak 'Kurban Bayramı'nda dişi hayvan kesimini yasakladık. Kurban pazarına girmemesi için çok sıkı denetim yapacağız. Pazara gelişini engelleyeceğiz" dedi. Bizim üreticimiz bizim çiftçimiz yedirdiği yemin parasını kimden alacak. Günlük açıklamalar yapılıyor, et fiyatı düşecek diye. Yem girdisini düşünen yok. Bu tür açıklamalar sivil toplum örgütlerinin fikri sorulmadan tek taraflı yapılan açıklamalardır. Yapılan her açıklama ile bir sektör yer altı edilmektedir. Sayın Bakanımızdan bu açıklamalar yapılmadan üreticiyi de düşünmelerini beklemekteyiz. Bu ülkenin tarım ve hayvancılıkla kalkınacağını biliyoruz ama gerek tarım gerekse hayvancılıkta üreticiyi mandırasından ve tarlasından uzaklaştırmamaları gerektiğini düşünmekteyiz" diye konuştu. - YOZGAT