Buğday anavatanında ithal ediliyor

21.11.2019 18:46 | Son Güncelleme: 21.11.2019 18:46

Arkeolojik kazılar, buğdayın atasının ilk olarak Şanlıurfa'daki Göbekli Tepe eteklerinde yetiştiğini ve Türk mutfağının 12 bin yıllık deneyimi ile buğday ve buğday ununu kullandığını ortaya çıkardı. Göbeklitepe, dünyanın ilk kez evcilleştirilen buğday türlerine sahip. Ancak buğdayın anavatanı olan Türkiye, son yıllarda artan buğday ihtiyacını ithalatla karşılıyor.