Bugatti Chiron saatte 490 kilometre hızı aşarak yeni dünya rekorunu kırdı

02.09.2019 20:38

Bugatti Chiron saatte 490 kilometre hızı aşarak yeni bir dünya rekoru kırdı.



Almanya'daki Ehra-Lessen test pistinde gerçekleştirilen hız denemesinde hem ticari olarak üretilen araç rekorunu kırdı hem de saatte 300 mil hız bariyerini geçti. Euronews.com'da Görüntüle