Bugatti Chiron saatte 490 kilometre hızı aşarak yeni dünya rekorunu kırdı

Bugatti Chiron saatte 490 kilometre hızı aşarak yeni dünya rekorunu kırdı

Almanya'daki Ehra-Lessen test pistinde gerçekleştirilen hız denemesinde hem ticari olarak üretilen araç rekorunu kırdı hem de saatte 300 mil hız bariyerini geçti

02.09.2019 20:38
Bugatti Chiron saatte 490 kilometre hızı aşarak yeni dünya rekorunu kırdı

Bugatti Chiron saatte 490 kilometre hızı aşarak yeni bir dünya rekoru kırdı.


Almanya'daki Ehra-Lessen test pistinde gerçekleştirilen hız denemesinde hem ticari olarak üretilen araç rekorunu kırdı hem de saatte 300 mil hız bariyerini geçti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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