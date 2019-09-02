Bugatti Chiron saatte 490 kilometre hızı aşarak yeni dünya rekorunu kırdı
Almanya'daki Ehra-Lessen test pistinde gerçekleştirilen hız denemesinde hem ticari olarak üretilen araç rekorunu kırdı hem de saatte 300 mil hız bariyerini geçti
02.09.2019 20:38
Bugatti Chiron saatte 490 kilometre hızı aşarak yeni bir dünya rekoru kırdı.
Almanya'daki Ehra-Lessen test pistinde gerçekleştirilen hız denemesinde hem ticari olarak üretilen araç rekorunu kırdı hem de saatte 300 mil hız bariyerini geçti. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com