Gözü dönmüş saldırgan, girdiği büfede iş yeri sahibine çivili kalasla vurdu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Gözü dönmüş saldırgan, girdiği büfede iş yeri sahibine çivili kalasla vurdu

Trabzon'da sigara alma bahanesiyle büfeye giren saldırgan, iş yeri sahibine arkasında sakladığı çivili kalasla vurdu. Saldırı anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Gözü dönmüş saldırgan, girdiği büfede iş yeri sahibine çivili kalasla vurdu
28.07.2020 10:05 | Son Güncelleme: 28.07.2020 10:51

Trabzon'da, Özbekistan uyruklu O.Y. (23), sigara alma bahanesiyle girdiği büfede, iş yeri sahibi Yazkan Yuluğ'a (20) elindeki çivili kalasla saldırdı. Saldırı, güvenlik kamerasına yansırken, çevredekiler tarafında yere yatırılarak etkisiz hale getirilen saldırgan, polise teslim edildi.

Olay, dün gece, Değirmendere Mahallesi'nde meydana geldi. Elindeki kalası arkasına saklayarak, büfeye giren Özbekistan uyruklu O.Y., iş yeri sahibi Yazkan Yuluğ'a sigara alacağını söyledi. Yuluğ, sigara paketlerinin bulunduğu rafa yöneldi. Ancak O.Y., Yuluğ'a kalasla saldırdı. Yazkan Yuluğ, başına aldığı darbeyle yere yığılırken, saldırıyı fark edip içeri koşanlar, Özbek saldırganı yere yatırıp, etkisiz hale getirdi. Saldırgan, polis ekiplerine teslim edildi. Yaralanan Yazkan Yuluğ ise götürüldüğü hastanede yapılan tedavinin ardından taburcu edildi.

Gözü dönmüş saldırgan, girdiği büfede iş yeri sahibine çivili kalasla vurdu

VERİLMİŞ SADAKAMIZ VARDI

Baba Hakkı Yuluğ, "Köydeydim, gece böyle bir olay olduğunu duyduk, geldik. Görüntülere bakamıyorum, çocuğum olunca çok duygulanıyorum. Saldırgan eline bir kalas almış, arkasında saklayarak dükkana girip, oğluma saldırmış. Üzerinde çiviler de var. Oğlum, aniden aldığı darbeyle yere yığılmış. Amacı belki kasayı soymaktı, bilemiyorum. Sesler üzerine çevredekiler hemen yardıma koşmuş. Oğlumun sağlık durumu gayet iyi, Allah'ıma çok şükür. Verilmiş sadakamız varmış. Umarız böyle olaylar yaşanmaz" dedi.

Gözü dönmüş saldırgan, girdiği büfede iş yeri sahibine çivili kalasla vurdu

SALDIRI ANI KAMERADA

Gözaltındaki şüphelinin sorgusu sürerken, saldırı anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, şüphelinin arkasına sakladığı çivi saplı kalasla girdiği büfede Yuluğ'a defalarca saldırması, çevredekilerin olaya müdahale edip, saldırganı yere yatırıp, elinden kalası alması görülüyor.

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İriliğiyle dikkati çeken yumurtanın içinden bir yumurta daha çıktı Güncel
İriliğiyle dikkati çeken yumurtanın içinden bir yumurta daha çıktı
Karslı iki kardeş 2 metrelik yayın balığı yakaladı Güncel
Karslı iki kardeş 2 metrelik yayın balığı yakaladı
Teyzesinde içtiği çorbayla hayatı değişti, tarhana ticaretine başlayıp para kazanmaya başladı Ekonomi
Teyzesinde içtiği çorbayla hayatı değişti, tarhana ticaretine başlayıp para kazanmaya başladı
Öğretmeni lüks aracını YKS şampiyonu öğrencisine hediye etti Güncel
Öğretmeni lüks aracını YKS şampiyonu öğrencisine hediye etti
Almanya, Türkiye'ye uyguladığı yaptırımı ilk kez bu kadar net ifade etti: Artık Türkiye'ye silah satmıyoruz Dünya
Almanya, Türkiye'ye uyguladığı yaptırımı ilk kez bu kadar net ifade etti: Artık Türkiye'ye silah satmıyoruz
Akrabalar arasında yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada 2 kardeş hayatını kaybetti 3. Sayfa
Akrabalar arasında yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada 2 kardeş hayatını kaybetti
Bankadan çektiği hatalı basım 100 TL'yi satışa çıkaran genç, gelen parayla hayır yapacak
Bankadan çektiği hatalı basım 100 TL'yi satışa çıkaran genç, gelen parayla hayır yapacak
Belediye başkanı ile şoförünün karısı arasında yasak aşk skandalı! Görüntüler ortaya çıktı
Belediye başkanı ile şoförünün karısı arasında yasak aşk skandalı! Görüntüler ortaya çıktı
15 Temmuz gecesi darbecilere direnen Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu emekli edildi
15 Temmuz gecesi darbecilere direnen Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu emekli edildi
Devrek İlçe Kaymakamı Ümit Altay: En fazla vaka olan ilçeyiz, bebeklerde bile görülmeye başlandı
Devrek İlçe Kaymakamı Ümit Altay: En fazla vaka olan ilçeyiz, bebeklerde bile görülmeye başlandı
Şeyma Subaşı, Mehmet Germiyangil ile aşk yaşadığı yönündeki iddiaları sevgilisiyle fotoğraf paylaşarak yalanladı
Şeyma Subaşı, Mehmet Germiyangil ile aşk yaşadığı yönündeki iddiaları sevgilisiyle fotoğraf paylaşarak yalanladı
Meteoroloji, toplam 16 il için sarı uyarı verip kuvvetli rüzgara karşı uyardı
Meteoroloji, toplam 16 il için sarı uyarı verip kuvvetli rüzgara karşı uyardı
Zabıta memuru alkolün etkisiyle kendini tabancayla vurdu! O anlar saniye saniye kaydedildi
Zabıta memuru alkolün etkisiyle kendini tabancayla vurdu! O anlar saniye saniye kaydedildi
Müge Anlı'ya dişli rakip! Didem Arslan Yılmaz aynı formatta programla izleyici karşısına çıkacak
Müge Anlı'ya dişli rakip! Didem Arslan Yılmaz aynı formatta programla izleyici karşısına çıkacak
Bursaspor Başkanı Mesut Mestan: İrfan Buz, futbolcular döver diye Özer'i otobüse almamış
Bursaspor Başkanı Mesut Mestan: İrfan Buz, futbolcular döver diye Özer'i otobüse almamış
İngiliz model Demi Rose, cesur bikinisiyle plajda dikkatleri üzerine çekti
İngiliz model Demi Rose, cesur bikinisiyle plajda dikkatleri üzerine çekti
Kim dost kim düşman! Azerbaycan, Ermenistan'a silah satan Ürdün'e tepki gösterdi
Kim dost kim düşman! Azerbaycan, Ermenistan'a silah satan Ürdün'e tepki gösterdi
2 binden fazla erkeği jigolo olma vaadiyle kandırdılar! Bilgisayarı inceleyen polis gördüklerine inanamadı
2 binden fazla erkeği jigolo olma vaadiyle kandırdılar! Bilgisayarı inceleyen polis gördüklerine inanamadı
Onyekuru, Monaco'nun kamp kadrosuna alınmadı
Onyekuru, Monaco'nun kamp kadrosuna alınmadı
Meral Akşener'den Ali Erbaş'a Atatürk tepkisi: Yazıklar olsun size
Meral Akşener'den Ali Erbaş'a Atatürk tepkisi: Yazıklar olsun size
Belediye başkanının yasak aşk skandalında 2. perde! Şoförün karısı konuştu: Kumpasa alet edildim
Belediye başkanının yasak aşk skandalında 2. perde! Şoförün karısı konuştu: Kumpasa alet edildim
Üsküdar'da 125 santimlik dev bir iguana bulundu
Üsküdar'da 125 santimlik dev bir iguana bulundu
Kök hücre tedavisine başlanan Mehmet Ali Erbil'in doktorundan sevindiren açıklama
Kök hücre tedavisine başlanan Mehmet Ali Erbil'in doktorundan sevindiren açıklama
Yaylada kaybolduktan 33 saat sonra bulunan 11 yaşındaki kız ve 13 yaşındaki abisi devlet korumasına alındı
Yaylada kaybolduktan 33 saat sonra bulunan 11 yaşındaki kız ve 13 yaşındaki abisi devlet korumasına alındı
İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ömer Akıncı vefat etti
İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ömer Akıncı vefat etti
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın 'lanet' açıklamasının ardından TSK'dan Atatürk paylaşımı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın "lanet" açıklamasının ardından TSK'dan Atatürk paylaşımı
Yunanistan'da bir papaz, linci göze alıp konuştu: Türkler olmasaydı Ayasofya düşerdi
Yunanistan'da bir papaz, linci göze alıp konuştu: Türkler olmasaydı Ayasofya düşerdi
Bilim kurulu üyesinden bayram namazı önlemleri: Abdestinizi evinizde alın, kendi seccadenizi getirin
Bilim kurulu üyesinden bayram namazı önlemleri: Abdestinizi evinizde alın, kendi seccadenizi getirin
Galatasaray, 60 milyon lira değerinde sponsorluk anlaşmaları imzaladı
Galatasaray, 60 milyon lira değerinde sponsorluk anlaşmaları imzaladı
Son Dakika: Altın dün olduğu gibi bugüne de rekorla başladı
Son Dakika: Altın dün olduğu gibi bugüne de rekorla başladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haydar Akar İlhan Cihaner Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici Bekir Pakdemirli
Magazin Hazal Kaya Gülben Ergen Şeyma Subaşı Michael Jackson
Spor Caner Erkin Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla Dha Instagram Başakşehir Türk Lirası
Şu an buradasınız: Gözü dönmüş saldırgan, girdiği büfede iş yeri sahibine çivili kalasla vurdu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.7.2020 10:51:32. #1.15#
title