Büfeci, tahliye için gelenleri görünce başına silah dayadı (2) - Yeniden
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Büfeci, tahliye için gelenleri görünce başına silah dayadı (2) - Yeniden

Büfeci, tahliye için gelenleri görünce başına silah dayadı (2) - Yeniden
Demirören Haber Ajansı / Süleyman Ekin - Haberler | Güncel

ANTALYA'da, kira süresi dolan büfe işletmecisi Mesut Cansevgili, iş yerinin tahliye edilmesi için avukatların geldiğini görünce tabancayı başına dayayıp intihara kalkıştı.

ANTALYA'da, kira süresi dolan büfe işletmecisi Mesut Cansevgili, iş yerinin tahliye edilmesi için avukatların geldiğini görünce tabancayı başına dayayıp intihara kalkıştı. Cansevgili'yi bir arkadaşı ikna edip, elinden silahı aldı.

Olay, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Seyir Terası'nda meydana geldi. İki yıldır işletmecisi olduğu büfenin tahliye edilmesi için avukatların geldiğini gören Mesut Cansevgili, tabancayı başına doğrulttu. İhbar üzerine adrese Özel Harekat polisleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Özel Harekat polisi, yaklaşık 1 saat boyunca Cansevgili'yi ikna etmeye çalıştı. Tabancayı başına, boynuna ve kalbine doğrultan Cansevgili, başkasına zarar vermek istemediğini söyledi.

ARKADAŞI İKNA ETTİBabası Recep ile kardeşi Engin Cansevgili'nin ısrarına rağmen Mesut Cansevgili eylemini sürdürdü. İş yerinden tanıdığı Bayram Tezer, Cansevgili'yi ikna etmek için polisten izin istedi. Mesut Cansevgili'nin yanına giden Tezer, tabancayı alarak polise teslim etti. Polisin su içirerek sakinleştirmeye çalıştığı Mesut Cansevgili, "Bizi çıkarıyorlar. Ben aidatımı, kiramı vermişim beni çıkarıyorlar. Ben yeni evliyim, arabamı sattım, her şeyimi sattım. Bana sözleşme gelmedi. Hiçbir şey imzalamadım. Bana 3 bin TL borcun var diyorlar. Pandemide herkesin borcu var. Ben her ay pandemide kiramı verdim. Burayı akrabalarına vermek istiyorlar" dedi.Durumu haber alan Mesut Cansevgili'nin yakınları da olay yerine geldi. Bir yakını, Cansevgili'nin iki yıldır işletmeci olduğunu belirterek, "Bu çocuğun iş yeri pandemiden dolayı kapandı. Ancak kirasını ödemeye devam etti. Kira sözleşmesinin bitmesine 40 gün kalmıştı. Kiralayan firma buraya onlardan habersiz tahliye davası açmış. Firma, tebligatları da kapalı işyerine göndermiş. Sonrasında tebligatlar muhtara verilmiş. Ama onların tahliyeden haberi yok. Avukatla birlikte kiralayan firma görevlileri gelince de tahliye etmemek için böyle bir işe kalkışmış" dedi.

Mesut Cansevgili, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.


Büfeci, tahliye için gelenleri görünce başına silah dayadı (2) - Yeniden
Büfeci, tahliye için gelenleri görünce başına silah dayadı (2) - Yeniden
Büfeci, tahliye için gelenleri görünce başına silah dayadı (2) - Yeniden
Büfeci, tahliye için gelenleri görünce başına silah dayadı (2) - Yeniden
Büfeci, tahliye için gelenleri görünce başına silah dayadı (2) - Yeniden
Büfeci, tahliye için gelenleri görünce başına silah dayadı (2) - Yeniden
Büfeci, tahliye için gelenleri görünce başına silah dayadı (2) - Yeniden
Büfeci, tahliye için gelenleri görünce başına silah dayadı (2) - Yeniden
Büfeci, tahliye için gelenleri görünce başına silah dayadı (2) - Yeniden

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Süleyman Ekin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Deniz Demir Abdullah Gül Mustafa Şentop Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Sibel Can Ceyda Düvenci Engin Akyürek Nur Fettahoğlu
Spor Muslera Mesut Özil Burak Yılmaz Emre Belözoğlu Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Büfeci, tahliye için gelenleri görünce başına silah dayadı (2) - Yeniden - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.05.2021 14:50:51. #1.13#

title