Büfe açmak isteyen hırsızlar kuyumcu soydu

Balıkesir'de bir kuyumcuya girerek, iş yerini sahibini sprey gazıyla bayıltıp darbettikten sonra kaçan zanlılar 12 saatte yakalandı. Şüphelilerin büfe açmak için hırsızlık yaptığı öğrenildi.

Balıkesir'in Karesi ilçesi Hisariçi Mahallesi, Yaymacılar Caddesi'nde dün gündüz saatlerinde bir kuyumcuya girip, sprey gazı kullanarak iş yeri sahibini bayılarak darbeden iki kişi yakalandı.

50 GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİ

Kuyumcudan 21 adet burma bilezik çalan hırsızlar polis ekiplerine alarma geçirdi. İş yerindeki güvenlik kamerasının çalışmaması nedeniyle çevrede inceleme başlatan ekipler, yaklaşık 50 kadar güvenlik kamerası ve mobese kayıtlarını inceleyerek şüphelilerin Manisa'ya kaçtığını belirledi. Manisa'ya ekip yollayan Balıkesir Emniyeti, M.G. ve F.Y.O. isimli şüphelileri kıskıvrak yakaladı.

BAZI ALTINLARI SATMIŞLAR

Şüphelilerin evinde yapılan aramada çalınan altınların 18 tanesi bulunurken, 3 tanesinin ise satıldığı tespit edildi. Şüphelilerin büfe açmak için hırsızlık yaptığı öğrenildi. Emniyette ifadeleri alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı