BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
Marmara Bölgesini etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle BUDO, bugün yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
Marmara Bölgesini etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle BUDO, bugün yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) iptal edilen seferler şu şekilde:
"07.00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), saat 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 09.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve saat 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)" - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı