Budapeşte'de "Yunus Emre: Gel Gör Beni" sergisi ilgi gördü - Haberler
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Budapeşte'de "Yunus Emre: Gel Gör Beni" sergisi ilgi gördü

Budapeşte'de
AA / Mehmet Yılmaz - Haberler | Güncel

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Yunus Emre: Gel Gör Beni" büyük ilgi gördü.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" etkinlikleri kapsamında düzenlenen " Yunus Emre : Gel Gör Beni" büyük ilgi gördü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2021'in "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" olarak kutlanmasına ilişkin kararı doğrultusunda Budapeşte Yunus Emre Enstitüsünde, Yunus "Gel Gör Beni" sergisi düzenlendi.

Budapeşte Yunus Emre Enstitüsü, Türk Konseyi Budapeşte Temsilcilik Ofisi, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı ve Ankara Olgunlaşma Enstitüsü iş birliğinde düzenlenen sergiye Türk kurumların temsilcileri, Türkologlar, çevirmenler, öğrenciler, Türk ve Macar sanatseverler katıldı.

Sergide Yunus Emre'nin yaşadığı döneminin kıyafetleri ve felsefesini anlatan resim, minyatür ve hat eserlerinin yer aldığı 40 eser sergilendi.

Budapeşte Yunus Emre Enstitüsü binasında yıl sonuna kadar ziyaret edilebilecek sergi, başta Zigetvar olmak üzere Macaristan'ın birçok şehrinde de sergilenecek.

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AA / Mehmet Yılmaz - Son Dakika Haberleri

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