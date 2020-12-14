Bucak'ta yıpranan kaldırımlar yenileniyor
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Bucak'ta yıpranan kaldırımlar yenileniyor

14.12.2020 14:14 | Son Güncelleme: 14.12.2020 14:18
Bucak'ta yıpranan kaldırımlar yenileniyor

Bucak Belediyesi, çevre çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Bucak Belediyesi, çevre çalışmalarını yoğunlaştırdı. Süleyman Demirel Bulvarı üzerindeki yıpranmış kaldırımları yeniden düzenleyerek halka kazandırmayı amaçlayan Bucak Belediyesi, kaldırım çalışmalarından sonra engelli vatandaşların yolunu ve hayatını kolaylaştırarak yüzey çalışmalarına başlayacak. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal, vatandaşların yürümekte zorlanmaması içi kaldırım çalışmalarına önem verdiklerini belirtti. - BURDUR

Bucak'ta yıpranan kaldırımlar yenileniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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